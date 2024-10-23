ترامب: يجب معاقبة أي شخص يحرق العلم الأمريكي بالسجن لمدة عام

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يريد أن يطلب من الكونغرس إصدار قانون يقضي بسجن أي شخص يحرق العلم الأمريكي لمدة عام.

وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولاينا: "سوف نعلم أطفالنا أن يحبوا بلدنا، وتكريم تاريخنا، وأن نحترم دائمًا علمنا الأمريكي العظيم، وسنذهب إلى الكونغرس ونطالب بقوة بالقانون بسبب أعمال الشغب الصغيرة التي حدثت قبل 3 أشهر، لقد كانوا يحرقون الأعلام الأمريكية في كل مكان ".

وأضاف: "سنطلب من الكونغرس- يقولون إنه أمر غير دستوري ، لا أوافق، أطالب بعقوبة السجن لمدة عام لأي شخص يحرق العلم الأمريكي".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما زار واشنطن للإلقاء خطاب في الكونغرس، كانت هناك احتجاجات شهدت إحراق أعلام الولايات المتحدة.