(CNN) -- قال جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض الأطول خدمة في ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير "استبدادي، ويُعجب بالدكتاتوريين".

وأضاف كيلي، في مقابلة مسجلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عندما سُئل عما إذا كان الرئيس السابق ينطبق عليه تعريف الفاشي: "حسنا، بالنظر إلى تعريف الفاشية: إنها أيديولوجية وحركة سياسية يمينية متطرفة استبدادية وقومية متطرفة تتميز بزعيم دكتاتوري واستبداد مركزي وعسكرة وقمع قسري للمعارضة".

وأضاف: "من المؤكد أن الرئيس السابق ينتمي إلى منطقة اليمين المتشدد، وهو بالتأكيد استبدادي، ويُعجب بالأشخاص الدكتاتوريين - لقد قال ذلك، لذا فهو بالتأكيد يقع ضمن التعريف العام للفاشي، بالتأكيد".

وتأتي تصريحات أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض في إدارة ترامب قبل أسبوعين من يوم الانتخابات، حيث يواجه ترامب نائب الرئيس كامالا هاريس في محاولته للعودة إلى المكتب البيضاوي بعد 4 سنوات من خسارة الانتخابات التي زعم زوراً أنها كانت مليئة بالاحتيال.

وفي المقابل، قال مدير اتصالات حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان إن كيلي "سخر من نفسه تمامًا بهذه القصص المفضوحة التي اختلقها لأنه فشل في خدمة رئيسه جيدًا أثناء عمله ويعاني حاليًا من حالة منهكة من متلازمة اضطراب ترامب".

أصدر كيلي ومساعدون سابقون آخرون لترامب تحذيرات متكررة حول كيفية نظر ترامب إلى الرئاسة وكيف سيمارس السلطة إذا عاد إلى منصبه.

وقال كيلي لنيويورك تايمز إن ترامب "لم يقبل أبدًا حقيقة أنه ليس الرجل الأكثر قوة في العالم، أعني القدرة على فعل أي شيء يريده، في أي وقت يريده".

وأضاف: "أعتقد أنه يحب أن يطلب من الناس أن يفعلوا أشياء ويفعلونها، ولا يهتم كثيرا بما إذا كانت قانونية أم لا".

وتابع أن ترامب "لم يفهم الدستور أو القيم التي بنيت عليها الأمة الأمريكية، وأن مفهومًا جديدا بالنسبة له هو أن ولاء كبار المسؤولين الحكوميين كان للدستور، وليس للرئيس شخصيا".

وأشار كيلي إلى تصريحات ترامب في التجمعات الانتخابية وفي المقابلات في الأسابيع الأخيرة التي حذر فيها من "العدو الداخلي" وطرح احتمال استخدام الجيش ضد المعارضين السياسيين.

وذكر كيلي: "حتى لو قال ذلك لأغراض سياسية للفوز بالانتخابات، أعتقد أنه أمر سيئ للغاية، ناهيك عن القيام به بالفعل".

وأضاف أن ترامب تحدث في بعض الأحيان بشكل إيجابي عن أدولف هتلر، وأوضح: "لقد علق أكثر من مرة قائلا كما تعلمون، لقد فعل هتلر بعض الأشياء الجيدة أيضا".