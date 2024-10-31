تستهدف الأثرياء.. حكومة بريطانيا تكشف عن إجراءات جديدة مؤثرة

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تقف مع صندوق الميزانية الأحمر خارج مكتبها في داونينغ ستريت في لندن في 30 أكتوبر 2024

(CNN)-- تعمل المملكة المتحدة على زيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) حيث تسعى الحكومة إلى سد فجوة في مواردها المالية من خلال استهداف أصحاب الدخل الأعلى والأجانب الأثرياء والشركات.

وكشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب على الإطلاق، عن الزيادات الضريبية، الأربعاء، في أول ميزانية لحزب العمال الحاكم منذ فوزه الساحق في الانتخابات العامة في يوليو.

وهذه الإجراءات التي ستزيد الإيرادات الحكومية السنوية بمقدار 41.5 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، تدفع الضرائب إلى مستوى قياسي يبلغ 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية، وهو المسؤول المالي للحكومة البريطانية.

وقبل فوزه في الانتخابات، تعهد حزب العمال بإبقاء الضرائب على العمال "عند أدنى مستوى ممكن"، ووعد بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضرائب المبيعات أو الضرائب على الرواتب.

واستهدفت الحكومة، الأربعاء، أصحاب الدخول المرتفعة بدلا من ذلك، وأعلنت عن خطط لفرض ضرائب على المعاشات التقاعدية الموروثة وكشفت عن زيادات في ضريبة أرباح رأس المال، والتي يتم دفعها على الأرباح المحققة عند بيع العقارات الاستثمارية والأصول المالية مثل الأسهم.