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"حزام الشمس" و"الجدار الأزرق".. ما السيناريوهات المحتملة لفوز هاريس أو ترامب بالبيت الأبيض؟

العالم
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ما دور "حزام الشمس" و"الجدار الأزرق" في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟
Credit: Gettyimages

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتاد الأمريكيون بشكل متزايد على السباقات الرئاسية المتقاربة جدا. في أعوام 2000 و2016 و2020، كانت الفوارق تقتصر على عشرات الآلاف من الأصوات فقط، ومن المتوقع أن يسير السباق نحو البيت الأبيض بين كامالا هاريس دونالد ترامب على ذات المسار.

وهذا يعني أن هناك 7 ولايات يجب مراقبتها ليلة الثلاثاء-الأربعاء، وربما أبعد من ذلك، إلى حين وصول أحد المرشحين إلى 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز.

ذهبت أريزونا وجورجيا لصالح بايدن في عام 2020 بعد أن كانتا جمهوريتين بشكل موثوق لجيل كامل. كما فاز الديمقراطيون بولاية نيفادا قبل 4 سنوات، على الرغم من أن هوامشهم هناك كانت تتضاءل. 

اكتسح بايدن ولايات "الجدار الأزرق" بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن في عام 2020. وفعل ترامب الشيء نفسه في عام 2016. وبين الولايات المتأرجحة، كانت ساحة المعركة الوحيدة التي فاز بها ترامب في الانتخابات الماضية عام 2020 هي ولاية كارولينا الشمالية. ومن المتوقع أن يكون السباق متقاربًا هناك مرة أخرى.

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إذن كيف يمكن للمحللين أن يتوقعوا النتائج؟ مع التحذير المعتاد من أن أي شيء يمكن أن يحدث، وقد حدث بالفعل في السنوات الأخيرة، فيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لهاريس وترامب على التوالي:

بالنسبة لهاريس، الخريطة أبسط من نواح كثيرة. تكرار ما فعله بايدن بالفوز بولايات "الجدار الأزرق" يعني أنه من المؤكد تقريبًا أنها ستصل إلى المكتب البيضاوي. يأخذ هذا في الاعتبار التوقعات بأنها ستفوز بصوت انتخابي في نبراسكا وتخسر ​​آخر في مين، وهما ولايتان توزعان الأصوات الانتخابية على الفائز على مستوى الولاية وعلى مستوى الدائرة الانتخابية.

إذا تصدع "الجدار الأزرق" وذهبت بنسلفانيا إلى ترامب، فإن مسارها يصبح أكثر تعقيدًا، إذ أن الولاية تمنح19 صوتًا انتخابيًا. ستحتاج هاريس إلى تعويض هذا العدد من خلال الفوز إما بجورجيا أو كارولينا الشمالية، ولدى كل منهما 16 صوتًا. إذا تمكنت من تقسيمهما، فقد تصبح نيفادا وأريزونا حاسمتين.

مثل خريطة هاريس، تميل خريطة ترامب بشدة إلى بنسلفانيا. إذا فاز هناك مع الاحتفاظ بولاية كارولينا الشمالية، فلن يحتاج الرئيس السابق سوى إلى عودة جورجيا إليه للوصول إلى 270 صوتا. والفوز بدون ولاية بنسلفانيا، بالنسبة لترامب، يعني على الأرجح أن "الجدار الأزرق" سوف يتصدع في مكان آخر.

في هذا السيناريو، من المرجح أن يحتاج ترامب إلى الفوز بولاية ميشيغان أو ويسكونسن واستكمال ذلك بأداء مهيمن عبر ولايات "حزام الشمس"، من جورجيا على الساحل الشرقي إلى أريزونا ونيفادا في الغرب.

ولايات "الجدار الأزرق"

هناك 3 ساحات معارك في الغرب الأوسط، يطلق عليها "الجدار الأزرق"، وهي الولايات الصناعية والنقابية الثقيلة: بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن. كانت هذه الولايات أكثر موثوقية بالنسبة للديمقراطيين، ولكنها تحولت في السنوات الأخيرة مع تغير سكانها ومع تركيز ترامب على جذب الناخبين البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية.

عندما فاز ترامب بالبيت الأبيض في عام 2016، فاز في الولايات الثلاث. وعندما فاز بايدن في عام 2020، فاز في الولايات الثلاث. إذا فازت هاريس في الولايات الثلاث هذا العام، فمن المرجح أن تحصل على الأصوات الانتخابية اللازمة لتكون رئيسة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى سباقات متقاربة فيهم. الإقبال على التصويت سيكون أمرًا أساسيًا، وهو ما يعني بالنسبة لهاريس جذب النساء في الضواحي والناخبين السود.

تصوت ولايات الجدار الأزرق عادةً بالطريقة نفسها. كانت آخر مرة لم تذهب فيها جميعها إلى المرشح نفسه في عام 1988، وكانت فيه كاليفورنيا حمراء وفيرجينيا الغربية زرقاء. في تلك الانتخابات الثمانية منذ عام 1988، كانت المرة الوحيدة التي ذهبت فيها ولايات الجدار الأزرق إلى المرشح الجمهوري في عام 2016، عندما فاز بها ترامب.

ولايات "حزام الشمس"

هناك 4 ساحات معارك تُسمى "حزام الشمس"، تشمل هذه الولايات ذات التعداد السكاني المتزايد أريزونا ونيفادا في الغرب وكارولينا الشمالية وجورجيا في الشرق. كانت أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية جمهورية بشكل أكثر موثوقية. فاز ترامب بولاية كارولينا الشمالية مرتين، لكن الهوامش كانت متقاربة في عام 2020. وكان آخر ديمقراطي يفوز هناك هو باراك أوباما في عام 2008. وكان بايدن أول ديمقراطي يفوز بولاية جورجيا منذ بيل كلينتون في عام 1992 وبأريزونا منذ كلينتون في عام 1996.

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