مصادر لـCNN: ترامب يخطط لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.. وحملة هاريس مستعدة للرد

(CNN) -- يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلقاء كلمة أمام عدة آلاف من المؤيدين الذين يتجمعون في مركز مؤتمرات بالم بيتش على بعد أميال قليلة من منتجع مار إيه لاغو الخاص به، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على خططه لشبكة CNN.

وكان ترامب أخبر ترامب الصحفيين، في وقت سابق من الثلاثاء، أنه غير متأكد من خططه وأنه لم يتم كتابة أي خطاب لكن المصادر قالت إنهم يتوقعون منه أن يتحدث بصرف النظر عما إذا كانت النتيجة قد تم تحديدها ويمكنه تجميعها بسرعة.

وأعرب ترامب بشكل خاص عن استيائه من فكرة عدم إعلان الفائز الليلة، وأشار معظم مستشاري حملته إلى أنه من غير المرجح أن يعرفوا من فاز الليلة حيث لا تزال الأصوات قيد الفرز.

وعلينا الانتظار بشأن معرفة ما إذا كان ترامب سيعلن فوزه في الانتخابات، كما فعل زورا في انتخابات عام 2020، فيما لا تزال الأصوات قيد الفرز، فحتى أقرب مساعديه لايعرف ما سيقوله.

وفي المقابل، يستعد مساعدو نائب الرئيس كامالا هاريس لاحتمالية أن يحاول ترامب إعلان الفوز قبل الأوان، وكانوا يضعون خيارات للرد، لكن ما سيفعلونه في النهاية سيكون متوقفا على كيفية ومتى سيتصرف الرئيس السابق.

وذكر مستشاران لهاريس في تصريح لـCNN أن الحملة لن تسمح لترامب إطلاق مزاعمه دون رد، وقال أحدهما إن الحملة تخطط لتكون "عدوانية للغاية" بشأن هذا الأمر.

وتستعد هاريس للتحدث الليلة، وكان هناك توقعات بأنها ستدلي ببعض الملاحظات سواء كانت نتيجة الانتخابات معروفة أم لا لكن المساعدين أشاروا إلى أن هذه الخطط قد تتغير.