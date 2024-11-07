بايدن: اتصلت بترامب وهنأته.. و"لا يمكن أن تحب جارك عندما تتفقان فقط"

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه اتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهنأه على الفوز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن فريقه سيعمل مع فريق ترامب لتأمين انتقال سلمي للسلطة.

وقال بايدن في كلمة: "اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب وهنأته وأكدت له أن فريقي سيعمل مع فريقه لتأمين انتقال سلمي لسلطة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في 20 يناير سيكون لدينا انتقال سلمي للسلطة".

وأردف بايدن عن المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس، أنها "قدمت حملة ملهمة ولديها شخصية عظيمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن نقبل ما اختارته البلاد (نتيجة الانتخابات) وقلتها مرارا: لا يمكن أن تحب بلادك فقط عندما تفوز ولا يمكن أن تحب جارك فقط عندما تتفقان".

وأعرب بايدن عن ثقته بنظام الانتخابات في أمريكا قائلا: "نظام الانتخابات الأمريكي صادق وعادل وشفاف".