ترامب يمازح الجمهوريين: لن أترشح مجددا "ما لم تفعلوا شيئا"

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مازحا خلال اجتماع للجمهوريين في مجلس النواب في واشنطن، الأربعاء، إنه لن يترشح مرة أخرى "ما لم تفعلوا شيئا".

وكان ترامب يلقي كلمة في مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب قبل التوجه إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس جو بايدن.

وكان الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك في الصف الأمامي بينما كان ترامب يلقي كلمته.

واختار ترامب ماسك لقيادة وزارة "كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية جنبًا إلى جنب مع فيفيك راماسوامي.

وخلال تصريحاته، شكر ترامب أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وقال إن انتخابات 2024 كانت "أهم انتخابات منذ 129 عاما".

يذكر أن الدستور الأمريكي حدد عدد الفترات الرئاسية بفترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.