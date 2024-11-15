ترامب يكشف عن خطة إدارته بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته ستركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب، في تصريحات في حفل بمنتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا: "سنعمل بجدية شديدة على الحرب روسيا وأوكرانيا، يجب أن تتوقف"، بينما أعرب عن أسفه على الوفيات التي تسببت فيها الحرب.

وتابع: "سواء كانوا جنودا أو أشخاصا يجلسون في المدن، فسوف نعمل على حل هذه المشكلة".

ومحليا، قال ترامب مازحا إن بلاده كانت "تعمل بشكل جيد" منذ انتخابه الأسبوع الماضي لدرجة أن ولايته يجب أن تُحسب على أنها "بدأت في يوم الانتخابات".

وأضاف أن مجموعات المهاجرين الذين يقومون بالرحلة إلى الولايات المتحدة "تتفكك"، كما تفاخر بالمكاسب التي حققتها الأسواق مؤخرًا، وقال: "سجلنا أرقاما قياسية جديدة اقتصاديا، وتضاعف الحماس في الفترة القصيرة الماضية."