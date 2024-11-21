FBI: القبض على شخص بتهمة "التخطيط لتفجير بورصة نيويورك"

(CNN) -- أعلن المكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الأربعاء، القبض على رجل من ولاية فلوريدا حيث وجهت إليه تهمة "التخطيط لتفجير بورصة نيويورك" هذا الأسبوع، وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.

واتُهم هارون عبدالملك (30 عاما) بمحاولة استخدام جهاز متفجر لإتلاف أو تدمير مبنى البورصة.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق مع عبدالملك، في فبراير/ شباط، بناء على بلاغ يفيد بأنه كان يخزن "مخططات تصنيع القنابل" في وحدة تخزين.

وأضاف المكتب أنه تم العثور على رسومات تصنيع القنابل، والعديد من الساعات ذات المؤقتات، واللوحات الإلكترونية وغيرها من الإلكترونيات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة.

ولفت إلى أن المتهم بحث أيضا عبر الإنترنت عن أشياء تتعلق بتصنيع القنابل منذ 201، كما أخبر عبدالملك عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أراد تفجير القنبلة في الأسبوع الذي سبق عيد الشكر وأن البورصة ستكون الهدف.

ومثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة بعد ظهر الأربعاء وسيتم احتجازه في انتظار المحاكمة.

يذكر أنه تم نشر الخبر لأول مرة على موقع كورت ووتش.