(CNN)-- ندد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، بالولايات المتحدة لـ"رفعها مستوى الضغوط العسكرية والاستفزازات إلى أقصى حد"، خلال خطاب ألقاه في المعرض السنوي للأسلحة الذي افتتح في عاصمة بلاده بيونغ يانغ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وعرضت كوريا الشمالية أسلحتها الاستراتيجية والتكتيكية في المعرض، والتي أشارت إليها وكالة الأنباء بأنها "إبداعات جديدة" من أقسام العلوم والتكنولوجيا الدفاعية.

وتُظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية دبابات وصواريخ وقاذفات صواريخ مضادة للصواريخ وبنادق وطائرات بدون طيار.

وقال كيم جونغ أون إن شبه الجزيرة الكورية "لم تواجه أبدا مثل هذه المخاطر من الحرب النووية كما هو الحال الآن مع تكثيف الولايات المتحدة للضغوط العسكرية والاستفزازات من خلال توسيع نظام تحالفها العسكري، بما في ذلك اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأضاف أن هناك حاجة لتوضيح أن "الوضع المتشدد اليوم في شبه الجزيرة الكورية ليس نتيجة سوء فهم" من جانب الولايات المتحدة، مضيفا أن المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة أكدت فقط "السياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن ضد بيونغ يانغ.

وذكر: "بذلنا قصارى جهدنا بالفعل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وما كان مؤكدا من النتيجة هو السياسة العدوانية والعدائية الثابتة تجاه كوريا الشمالية".

وقال كيم إن "أقوى دفاع هو الحماية الوحيدة للسلام وضمان الاستقرار والتنمية الراسخين"، كما أكد أن بلاده "ستكبح بشدة إرادة الأعداء في استخدام القوة من خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".