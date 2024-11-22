مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا "الليلة" في هذه الحالة

(CNN) -- قال مسؤول عسكري بريطاني كبير، إن القوات المسلحة البريطانية ستكون مستعدة لمحاربة روسيا "الليلة" إذا قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بغزو دولة أخرى في أوروبا الشرقية.

وقال روب ماغوان، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني، أمام لجنة الدفاع بالبرلمان، الخميس: "إذا طُلب من الجيش البريطاني القتال الليلة، فإنه سيقاتل الليلة. ولا أعتقد أن أي شخص في هذه القاعة يجب أن يكون متوهمًا أنه إذا قام الروس بغزو أوروبا الشرقية الليلة، فسنواجههم في تلك المعركة".

وجاءت تعليقات ماجوان أمام اللجنة المقررة بعد فترة وجيزة من التقارير التي تفيد بأن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رؤوس نووية خلال هجوم، صباح الخميس، على دنيبرو بأوكرانيا.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال بوتين في بيان متلفز، إن الصاروخ هو صاروخ باليستي جديد غير نووي متوسط ​​المدى.