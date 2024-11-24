رصد طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق 3 قواعد جوية أمريكية في بريطانيا

(CNN)-- أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، أنه تم رصد طائرات بدون طيار مجهولة الهوية تحلق فوق ثلاث قواعد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية في بريطانيا.

وشُوهدت تلك الطائرات بين يومي الأربعاء والسبت، وهي تحلق فوق قواعد لاكنهيث وميلدنال وفيلتويل التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، وهي قواعد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا في بيان: "لقد تفاوت عدد (أنظمة الطائرات بدون طيار) وتراوحت في الحجم والتكوين".

وأضاف المتحدث: "المسؤولون قرروا أن أيا من تلك التوغلات لم تؤثر على سكان القاعدة أو البنية التحتية الحيوية".

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن نتعامل مع التهديدات على محمل الجد ونحافظ على إجراءات صارمة في مواقع الدفاع. وهذا يشمل القدرات الأمنية المضادة للطائرات بدون طيار".

وقالت الدولتان إنهما لن تدليا بمزيد من التعليقات.

وتقع القواعد الثلاث على بعد أميال قليلة من بعضها البعض في شرق إنجلترا. ومنذ عام 1992، كانت قاعدة ميلدنال مقرا للجناح الأمريكي الوحيد الدائم في أوروبا الذي يقوم بعمليات التزود بالوقود جوا، بينما تضم ​​لاكنهيث الجناح المقاتل 48 للقوات الجوية الأمريكية، والذي لعب دورا في عمليات ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول في أفغانستان والعراق.

وفي عام 2017، حاولت سيارة اقتحام مدخل قاعدة ميلدنال، مما أدى إلى إطلاق النار من قبل الأفراد الأمريكيين وإغلاق القاعدة لفترة وجيزة.