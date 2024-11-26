(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، على إسقاط المستشار الخاص جاك سميث إسقاط قضيتين ضده بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها وكذلك سوء التعامل مع الوثائق السرية.

وقال ترامب عن القضيتين، عبر منصته "تروث سوشال": "مثل كل القضايا الأخرى ضدي، فارغة وبلا أساس قانوني، ولا ينبغي رفعها أبدا، لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، لم يحدث شيء مثل هذا في بلدنا من قبل، ولكني صمدت ضد كل الصعاب، وفزت، سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكان جاك سميث ذكر أنه أسقط القضيتين لأن "الظروف تغيرت"، وأضاف في مذكرة مكونة من 6 صفحات أن "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، لكنخ ذكر أن "هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه".

وتابع: "موقف الحكومة بشأن محاكمة المدعى عليه لم يتغير لكن الظروف تغيرت، نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سيتم اعتماد المدعى عليه كرئيس منتخب في 6 يناير/ كانون الأول، وتنصيبه في يوم 20".

و أشار سميث إلى أن انتخاب متهم يواجه اتهامات جنائية لرئاسة البيت الأبيض "أمر غير مسبوق"، ولفت إلى "موقف وزارة العدل الراسخ بأن الدستور يمنع الملاحقات الجنائية ضد الرئيس الحالي".

ومع ذلك، أكد أن "هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المتهم بها، أو قوة أدلة الحكومة، أو مزايا الادعاء، والتي تقف الحكومة وراءها بالكامل".

وفي سياق متصل، قال مصدر، لشبكة CNN، إن سميث يخطط لإصدار تقرير نهائي بشأن تحقيقاته في جهود دونالد ترامب لقلب انتخابات 2020 وتعامله مع الوثائق السرية.

من المتوقع أن يصدر المدعي العام ميريك جارلاند التقرير علنًا، كما فعل مع تقارير المستشار الخاص السابقة لكن من غير الواضح مقدار المعلومات الجديدة التي سيتم تضمينها، خاصة في قضية قلب الانتخابات التي قدم سميث مؤخرا مئات الصفحات من الحجج القانونية والأدلة التي تم جمعها لهذه الملاحقة القضائية.