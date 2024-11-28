(CNN) -- التقى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال متحدث باسم "ميتا" لشبكة CNN: "إنه وقت مهم لمستقبل الابتكار الأمريكي، وكان مارك ممتنا للدعوة للانضمام إلى الرئيس ترامب لتناول العشاء والفرصة للقاء أعضاء فريقه حول الإدارة القادمة".

وكان موقع بوليتيكو أول من أورد بأن زوكربيرغ شوهد في مار إيه لاغو، ولم يكن معروفا ما ناقشه الاثنان.

وكان زوكربيرغ على اتصال بترامب في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وبعد محاولة اغتيال ترامب في يوليو/ تموز، صرح زوكربيرغ، لوكالة بلومبرغ للأنباء، بأن وقوف ترامب مرة أخرى وتلويحه بقبضته كان "أحد أكثر الأشياء قسوة التي رأيتها في حياتي".

وفي كتاب أصدره ترامب هذا الصيف، اتهم رئيس شركة "ميتا" "بالتآمر" ضده، وهدد زوكربيرغ بـ"السجن مدى الحياة إذا فعل أي شيء غير قانوني" أثناء الانتخابات.

وكتب ترامب: "نحن نراقبه عن كثب، وإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته في السجن كما سيفعل الآخرون الذين يغشون في الانتخابات الرئاسية 2024".

وفي مقابلة أذيعت، مساء الأربعاء على شبكة فوكس نيوز، أكد مستشار ترامب ستيفن ميلر على حدوث اللقاء، وقال إن زوكربيرغ "كان واضحًا جدًا بشأن هذه الرغبة في أن يكون مؤيدًا ومشاركًا في هذا التغيير الذي نراه في جميع أنحاء أمريكا وفي جميع أنحاء العالم، هذه الحركة الإصلاحية التي يقودها دونالد ترامب".

