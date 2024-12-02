أول تعليق من ترامب بعد عفو بايدن عن نجله هانتر

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- رد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على العفو الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن عن ابنه هانتر واصفا ذلك بأنه "إساءة" و"إجهاض للعدالة".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "هل يشمل العفو الذي منحه جو لهانتر رهائن J-6، الذين سُجنوا حتى الآن لسنوات؟".

وأردف ترامب قائلا: "يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!".

ومن جانبه، أصدر فريق ترامب الانتقالي بيانا انتقد فيه العفو.

وقال البيان: "عمليات مطاردة الساحرات الفاشلة" ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أظهرت نظام عدالة أمريكي مسلح - وهو أمر تعهدنا بإصلاحه".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ الذي اختاره ترامب في بيان: "لقد أثبتت عمليات مطاردة الساحرات الفاشلة ضد الرئيس ترامب أن وزارة العدل التي يسيطر عليها الديمقراطيون والمدعين العامين الراديكاليين الآخرين مذنبون بتسليح نظام العدالة. يجب إصلاح نظام العدالة هذا واستعادة الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأمريكيين، وهذا بالضبط ما سيفعله الرئيس ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض بتفويض ساحق من الشعب الأمريكي".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أنه أصدر عفوا عن ابنه هانتر بايدن، الذي يواجه الحكم هذا الشهر بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالسلاح وإدانات ضريبية، في تراجع عن موقفه السابق، بينما يستعد لمغادرة منصبه.

وأكد بايدن في بيان العفو: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار الخاصة بوزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يُحاكم بشكل انتقائي وغير عادل".