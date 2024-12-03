ترامب يعلن عن أول دولة سيزورها منذ انتخابه

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيارة العاصمة الفرنسية باريس لحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، السبت، وهي أول رحلة خارجية له منذ انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني لولاية ثانية في منصبه.

وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال"، الاثنين: "قام الرئيس (الفرنسي) إيمانويل ماكرون بعمل رائع لاعادة كاتدرائية نوتردام إلى كامل مجدها، بل وأكثر من ذلك، وسيكون يوما مميزا للغاية للجميع".

وأفادت مصادر لشبكة CNN أن فريق ترامب كان في مناقشات لعدة أيام مع مكتب الرئيس الفرنسي بشأن الزيارة، وأضاف مصدر أن ترامب كان مدعوًا من الحكومة الفرنسية.

وعمل ترامب وماكرون معا عن كثب طوال الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب، حيث وُصفت علاقتهما بأنها نوع من "الصداقة"، على الرغم من ظهورهما في بعض الأحيان معاديين لبعضهما البعض بشكل علني.

وكان ماكرون أول زعيم أجنبي يهنئ ترامب بعد أن أصبح ثاني رئيس أمريكي يفوز بفترة غير متتالية.

وأفادت CNN مؤخرًا أن ماكرون كان يخطط لدعوة ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، الذي اختاره الرئيس المنتخب في إدارته، إلى باريس لحضور قمة حول الذكاء الاصطناعي في أوائل فبراير/ شباط.

وتأتي زيارة ترامب إلى باريس بعد أيام فقط من سفر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى فلوريدا وتناول العشاء معه في منتجع مار إيه لاغو، وهو أول زعيم لمجموعة السبع يلتقي ترامب شخصيا منذ يوم الانتخابات.