لأول مرة منذ 1962.. حكومة فرنسية تخسر اقتراع حجب الثقة بالبرلمان

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أُجبر رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه على الاستقالة بعد 3 أشهر فقط من توليه منصبه، بعد أن توحد المشرعون من اليسار واليمين لدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة سيؤدي إلى إغراق فرنسا في حالة من عدم الاستقرار السياسي بشكل أعمق.

وصوّت 331 من أصل 577 مشرعا ضد حكومة بارنييه الهشة، واستغلوا فرصتهم للإطاحة بالسياسي المخضرم والمفاوض الشهير بعد محاولته تمرير جزء من الميزانية السنوية لحكومته، الاثنين.

وهذه هي أول حكومة فرنسية تُهزم في اقتراح بحجب الثقة منذ عام 1962، ومن المقرر الآن أن يصبح بارنييه أقصر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.

ومن المتوقع الآن أن تستمر حكومة بارنييه بصفة مؤقتة حتى يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة.

ولكن هذه المهمة سوف تكون حساسة، حيث يضطر ماكرون الذي أصبح أكثر ضعفا بشكل متزايد إلى استرضاء المشرعين على طرفي نقيض من السياسة الفرنسية.

وكان ماكرون عين بارنييه لقيادة حكومة أقلية بعد انتخابات مبكرة، دعا إليها في الصيف، والتي قسمت البرلمان إلى 3 فصائل، كل منها أقل بكثير من الأغلبية.

وبدا الموقف غير قابل للاستمرار على الفور، وانهار عند أول عقبة كبرى الاثنين، عندما اضطر بارنييه إلى استخدام آلية دستورية تجاوزت التصويت في الهيئة التشريعية على ميزانيته لعام 2025.

وسمح ذلك للمشرعين المنافسين على اليسار، الذين تعهدوا منذ فترة طويلة بإسقاطه، بالدعوة إلى اقتراح الثقة ردا على ذلك، ودعم التجمع الوطني اليميني المتشدد الاقتراح لمتابعة الأمر يوم الأربعاء. كما دعا اليمين المتشدد إلى اقتراح مماثل.

وفي دفاعه عن قضيته خلال مناقشة يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، قال بارنييه للمشرعين إنه "ليس خائفا"، لكنه حذر من أن إقالته من شأنها أن تجعل "كل شيء أكثر صعوبة".

وقالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، خلال المناقشة إن "تمسك بارنييه العنيد بالمبادئ منعه من تقديم أدنى تنازل، والذي كان من شأنه أن يتجنب هذه النتيجة".

في اليوم السابق للتصويت، اتهم بارنييه اليمين المتشدد بالابتزاز السياسي، قائلاً إنهم وافقوا على تنازلاته بشأن زيادات ضريبة الكهرباء والمساعدات الطبية للأشخاص غير المسجلين قبل المطالبة بالمزيد.

وكانت زعيمة اليمين المتشدد الخصم الرئيسي طوال عهد ماكرون، حيث تحدته في انتخابات رئاسية مرتين، وألقت باللوم في سقوط حكومة بارنييه على ماكرون.

وقالت في مقابلة مع محطة TF1 الفرنسية بعد التصويت: "ماكرون يتحمل المسؤولية الأكبر عن الوضع الحالي".

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيخاطب الشعب في الساعة الثامنة مساء الخميس.

الضغوط على ماكرون تشتد

تتجه فرنسا الآن نحو نهاية عام متقلب بشكل ملحوظ بدون رئيس وزراء أو ميزانية.

ويتعين على ماكرون اختيار رئيس وزراء جديد، لكن من الصعب تصور مرشح يتوقع دعم اليساريين واليمين المتشدد.

ويجب أيضا تمرير الميزانية قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر/ كانون الأول؛ إذا فات الموعد النهائي، فلا يزال بإمكان الحكومة تشريع "قانون الاستمرارية المالية"، والذي من شأنه أن يتجنب الإغلاق من خلال السماح للحكومة بتحصيل الضرائب ودفع الرواتب، مع تحديد الإنفاق عند مستويات 2024، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.

ولكن لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة أخرى لأن البرلمان الحالي ملزم بالانعقاد حتى يونيو/حزيران، بعد عام واحد من التصويت الأخير.

بدلاً من ذلك، من المقرر أن يواجه ماكرون دعوات متزايدة لاستقالته ــ وهو المطلب الذي قد يسعى المشرعون مثل لوبان إلى تقديم إنذار نهائي له في مقابل دعم مرشح لرئاسة الوزراء.

وأصبح ماكرون أقل شعبية على نحو متزايد بعد مناورته المذهلة في أعقاب الانتخابات الأوروبية في يونيو، عندما استجاب للمكاسب التي حققها اليمين المتشدد على مستوى القارة بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.

وكانت النتائج الغامضة لهذا الاستطلاع الوطني بمثابة ضغط على كتلة ماكرون الوسطية من قِبَل أحزاب اليسار واليمين، حيث فشلت الأحزاب الثلاثة في تحقيق أغلبية برلمانية.

وبلغ ماكرون منتصف ولايته الثانية والأخيرة كرئيس، ولكن نتائج الانتخابات المبكرة أدت إلى تعقيد المراحل الأخيرة من ولايته في السلطة بشكل خطير وتقليص سلطته في الداخل والخارج.

وتتضمن الميزانية التي اقترحها بارنييه، والتي أدت إلى سقوطه، زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (63 مليار دولار) بهدف خفض العجز في ميزانية البلاد إلى 5% العام المقبل، وفقًا لحسابات الحكومة، وبعض التدابير غير شعبية للغاية لدى أحزاب المعارضة، مثل تأخير مطابقة زيادات المعاشات التقاعدية للتضخم.

وقالت رئيسة كتلة اليسار التي طرحت الاقتراح ماتيلد بانو، فور التصويت: "لقد سقطت حكومة بارنييه، كما سقطت ميزانيته العنيفة، كما كنا نعلم أنها ستسقط، لسبب بسيط للغاية: لقد كان استفزازًا للناخبين".

والاثنين، دفعت المخاوف بشأن تأثير الدوامة السياسية على المالية العامة الفرنسية تكاليف اقتراض الحكومة لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن تكاليف اليونان.

ويقترب الدين الحكومي الفرنسي من 111٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لستاندرد آند بورز، جزئيا لأن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة التي أشعلها غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.