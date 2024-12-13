ترامب يعلق على سماح بايدن لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة أمريكية

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه "يختلف بشدة" مع سماح الرئيس جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب داخل روسيا.

وأضاف ترامب، في مقابلة مطولة أجريت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بصفته "شخصية العام" لمجلة تايم الأمريكية لعام 2024، أن من خلال القيام بذلك فإن الولايات المتحدة "تصعد هذه الحرب وتجعلها أسوأ".

قال ترامب في المقابلة التي نشرت الخميس: "أنا أختلف بشدة مع إرسال الصواريخ لمئات الأميال إلى روسيا، لماذا نفعل ذلك؟، نحن فقط نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ، كان لا ينبغي السماح بذلك، الآن لا يفعلون الصواريخ فحسب، بل يفعلون أنواعًا أخرى من الأسلحة، وأعتقد أن هذا خطأ كبير جدا".

وفي نوفمبر، أعطى بايدن تفويضًا طال انتظاره لأوكرانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى داخل روسيا، وكانت الموافقة طلبًا رئيسيًا من أوكرانيا لعدة أشهر.

وطوال حملته، أثار ترامب مرارًا وتكرارًا الشكوك حول استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتعهد بإنهاء الحرب بمجرد توليه منصبه.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد العمل "مباشرة" مع ترامب ومنفتح على أفكاره بشأن إنهاء الحرب.

ورفض ترامب القول في مقابلته مع مجلة تايم ما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الانتخابات، لكنه تعرض للضغط بشأن مسألة ما إذا كان "سيتخلى" عن رئيس أوكرانيا.

وقال ترامب: "أريد التوصل إلى اتفاق، والطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي عدم التخلي عنه"، وأضاف أن الحرب "مأساة" حيث قُتل عدد "مذهل" من الأشخاص على جانبي الصراع.

وتابع: "عدد الجنود القتلى الذين قتلوا في الشهر الماضي مذهل، سواء من الروس أو الأوكرانيين، والأعداد متساوية إلى حد كبير، وأعداد الجنود الشباب القتلى الملقاة في الحقول في كل مكان مذهلة".