ترامب ينتقد التوقيت الصيفي مجددا: "غير مريح ومكلف"

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، إن الحزب الجمهوري سيحاول إلغاء التوقيت الصيفي، واصفا إياه بأنه "غير مريح ومكلف".

وأضاف ترامب، على منصته تروث سوشال، أن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، وتابع أن "هذا التوقيت له قاعدة انتخابية صغيرة ولكنها قوية، ولا ينبغي له أن يكون كذلك لأنه غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".

وقال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذان اختارهما ترامب لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، مؤخرا إنهما يدعمان إلغاء اشتراط موافقة الكونغرس على القرارات الجديدة.

وبينما تعرضت الأهداف الأخرى التي طرحها ماسك وراماسوامي لوزارتهما لانتقادات باعتبارها غير عملية أو غير ممكنة، فإن تغيير التوقيت فقد جاذبيته لدى العديد من الناخبين، كما أظهرت استطلاعات الرأي.

وسوف يكون لهذا التغيير، إذا تم إقراره، تأثيرًا هائلاً، حيث سيؤثر على كيفية بدء وإنهاء مئات الملايين من الناس لأيامهم.

وهي فكرة أيدها بعض الأعضاء الرئيسيين في إدارة ترامب المقبلة وكتلة مجلس الشيوخ الجمهوري لسنوات.

وتقدم معظم الولايات الأمريكية ساعاتها في مارس/ آذار وتؤخرها إلى الخلف في نوفمبر/ تشرين الثاني، في محاولة لموازنة كمية ضوء الشمس التي يتلقاها الناس في يوم معين.

ويدعم بعض المدافعين عن التغيير التوقيت، مع إبقاء الساعات كما هي من نوفمبر إلى مارس على مدار العام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أن تشهد أجزاء من أمريكا شروق وغروب شمس مبكرين أكثر مما يحدث عادةً خلال تلك الأشهر الخمسة- مما يترك المزيد من الضوء في الصباح وأقل في المساء.

ويدعم هذا النهج المجموعات الطبية والمهنيون الذين يقولون إنه يتماشى بشكل وثيق مع الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم.

ويدافع آخرون عن التوقيت الصيفي الدائم لأن الشمس تشرق وتغرب في وقت لاحق، مما يمنح الناس قدرًا أقل من ضوء النهار في الصباح وقدرًا أكبر في المساء.

وغالبًا ما تدعم هذا النهج مجموعات ومنظمات البيع بالتجزئة والأعمال والمطاعم التي تريد أن يتبقى للناس ما يكفي من ضوء النهار بعد العمل أو المدرسة للخروج والمشاركة في الاقتصاد، ومن قبل أولئك الذين يقولون إن المزيد من ضوء النهار في المساء يمكن أن يقلل من الجريمة.

وتتباين أسباب دعم أي جانب في هذا النقاش مثل تجارب الحياة الشخصية لكل فرد؛ فقد يفضل بعض الآباء ألا ينتظر أطفالهم الحافلة أثناء الصباح المظلم، بينما قد يفضل الآباء الآخرون وجود بعض ضوء النهار بينما يشاهدون أطفالهم يمارسون الرياضة بعد المدرسة.

وأعرب ترامب سابقًا عن دعمه لإنهاء تغييرات التوقيت، حيث غرد في عام 2019: "جعل التوقيت الصيفي دائمًا هو أمر جيد بالنسبة لي".

وتعثرت المحاولات السابقة للقيام بذلك.

وتم تقديم التوقيت الصيفي لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى للمساعدة في الإنتاجية الصناعية للبلاد خلال الحرب العظمى - وليس كما تشير الشائعات الشعبية كثيرًا، لإعطاء المزارعين المزيد من وقت النهار أثناء الحصاد.

وتم الحفاظ على التوقيت الصيفي بشكل دائم خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك لأسباب تتعلق بالصناعة والطاقة.

وخلال أزمة الطاقة في سبعينيات القرن العشرين، حاولت أمريكا مرة أخرى جعل التوقيت الصيفي دائما، ولكن معدلات القبول العامة انخفضت بشكل كبير بعد شكاوى من تعرض أطفال للدهس من قبل السيارات أثناء انتظار الحافلة في الليل.

لا يُطلب من الولايات تغيير ساعاتها؛ ولا تلتزم هاواي ومعظم أريزونا وبعض الأقاليم الأمريكية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي بالتوقيت الصيفي.

وفي 2022، أقر مجلس الشيوخ تشريعًا يجعل التوقيت الصيفي دائمًا، لكن مجلس النواب فشل في التصويت عليه. وفي العام الماضي، أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين تقديم تشريع من شأنه أن يجعل التحول إلى التوقيت الصيفي دائمًا.

والآن، بدعم محتمل من ترامب، قد تستعد أمريكا لإجراء تغيير آخر - بطريقة أو بأخرى.