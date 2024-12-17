مصدر يكشف لـCNN عن لقاء لترامب مع الرئيس التنفيذي لتيك توك

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN ، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في منتجع مار إيه لاغو بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من اقتراح ترامب أنه قد يغير موقفه بشأن الحظر الوشيك على منصة تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من الاثنين: "كما تعلمون، تيك توك لها مكانا في قلبي لأنني فزت بالشباب بفارق 34 نقطة، وهناك من يقول إن تيك توك لها علاقة بذلك".

يذكر أن CNN رصدت أن ترامب خسر أصوات الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أمام نائب الرئيس كامالا هاريس بفارق 11 نقطة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وأصبحت المنصة أقرب خطوة واحدة لمواجهة الحظر في 19 يناير/ كانون الثاني ما لم تتمكن من إقناع الشركة الأم الصينية بايت دانس ببيعها وإيجاد مشترٍ.

وطلبت تيك توك، الاثنين، من المحكمة العليا الأمريكية منع الحظر مؤقتا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك يحاول مقابلة ترامب منذ انتخابه وشوهد في مار إيه لاغو في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ولكن يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ فوز ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لما قاله شخص آخر لـ CNN.