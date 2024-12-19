نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أدانت محكمة مكونة من خمسة قضاة، دومينيك بيليكوت، بتهمة تخدير زوجته آنذاك جيزيل بيليكوت واغتصابها جماعيا على مدى عقد من الزمان، وذلك في إحدى أكثر القضايا المأساوية إثارة للشارع الفرنسي والرأي العام.

وسبق لبيليكوت الاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه أثناء المحاكمة.

وحُكم على دومينيك بيليكوت بالعقوبة القصوى للتهم الموجهة إليه، وهي السجن 20 عامًا.

وقد أُدين جميع الرجال الـ51 الآخرين في القضية بالتهم الموجهة إليهم، بما في ذلك بعض الذين دفعوا ببراءتهم.

أثناء قراءة الأحكام، كان دومينيك بيليكوت منحنياً ويبكي في المحكمة.

وبالإضافة إلى إدانته بجميع التهم الموجهة ضد زوجته السابقة، أُدين دومينيك بيليكوت، الخميس، أيضًا بالتهم الموجهة له حول ابنته وزوجات أبنائه.

وأُدين بيليكوت بصنع وتوزيع صور ذات طبيعة جنسية لابنته كارولين، بالإضافة إلى امرأتين أخريين، هما زوجتا ابنيه.

وكانت كارولين وشقيقها ديفيد يجلسان بعيدًا عن جيزيل في قاعة المحكمة، في وقت سابق من هذا الصباح، شوهدت كارولين وهي تبكي عندما دخل والدها الغرفة.