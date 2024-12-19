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"الرمح الثلاثي".. أوكرانيا تكشف عن سلاح ليزر يمكنه إسقاط الطائرات على بعد ميل

العالم
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"الرمح الثلاثي".. أوكرانيا تكشف عن سلاح ليزر يمكنه إسقاط الطائرات على بعد ميل
صورة أرشيفية لفاديم سوخاريفسكيCredit: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن قائد قوة الطائرات بدون طيار في الجيش الأوكراني فاديم سوخاريفسكي أن بلاده طورت سلاحا ليزريا قادرا على إسقاط الأهداف من مسافة تزيد عن ميل واحد

وأضاف سوخاريفسكي، خلال حديثه في قمة دفاعية في كييف هذا الأسبوع: " يمكننا بالفعل إسقاط الطائرات بهذا الليزر على ارتفاع يزيد عن 2 كيلومتر (1.2 ميل)ونعمل على تطويره"، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا.

ويطلق على السلاح اسم "تريزوب"، أو"الرمح الثلاثي" باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى الرمز الوطني لأوكرانيا الذي يمثل الاستقلال والقوة والوحدة.

ولم يقدم سوخاريفسكي أي تفاصيل أخرى حول السلاح، ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من مزاعمه، ومع ذلك، قال خبراء، لـ CNN، إن هناك إمكانية لوجود مثل هذا السلاح.

وقال باتريك سينفت من شركة أرمامنت المتخصصة في أبحاث الأسلحة والذخائر، لشبكة CNN إنه في حين لا يُعرف سوى القليل عن تريزوب، "فمن الممكن بالنسبة لأوكرانيا تطوير سلاح موجه بالطاقة  قادر على تدمير بعض الأهداف الجوية".

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وأشار سينفت إلى نظام الأسلحة الليزرية التابع للبحرية الأمريكية (LaWS) الذي يعمل على نطاقات مماثلة منذ 2014، وذكر: "يمكن تحقيق ذلك بشكل خاص باستخدام أشعة الليزر جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى المتاحة".

وأوضح سينفت أن أسلحة الطاقة الموجهة بالليزر (DEW) كانت فعالة بشكل خاص ضد الطائرات بدون طيار البطيئة والمنخفضة التي تنشرها روسيا، حيث تتكون هذه الطائرات بدون طيار من مكونات هشة نسبيا وعرضة للحرارة.

وذكر أن الطائرات بدون طيار المنخفضة الارتفاع مثل شاهد إيرانية الصنع "حيث يمكن للسلاح تركيز الشعاع على نقطة محددة لتدمير المكونات الأساسية".

وأضاف أن مثل هذه الأسلحة لديها قيدان رئيسيان، يتعلقان بسرعة هدفها وكيف تفقد أشعة الليزر الطاقة كلما ابتعدت. 

وتابع أن الأهداف التي تتحرك بسرعة أكبر أو المقاومة للحرارة (مثل قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية) يصعب تحييدها وتتطلب نظامًا أكثر تقدمًا.

وقال فابيان هوفمان من مشروع أوسلو النووي (ONP) إن هناك العديد من التحديات الفنية لاستخدام نظام ليزر فعال لمواجهة الطائرات بدون طيار أو الصواريخ.

وقال: "تتضمن هذه التحديات التغلب على القضايا المتعلقة بقوة شعاع الليزر وتبريد النظام، وامتصاص الغلاف الجوي وانعكاس شعاع الليزر على سبيل المثال، بسبب السحب أو المطر".

وأضاف: "لتقييم مدى فعاليته في دور الدفاع الصاروخي، سنحتاج إلى معرفة كيفية أدائه في تجربة عملية".

ويُعتقد أن عددا قليلا فقط من الدول تمتلك أسلحة الليزر، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وإسرائيل.

وتعمل المملكة المتحدة حاليًا أيضًا على تطوير نظام أسلحة الليزر الخاص بها، والذي يُسمى "دراغون فاير" ومن المقرر أن يبدأ العمل في 2027.

وفي إبريل/نيسان، قال وزير الدفاع السابق غرانت شابس إن "دراغون فاير"   يمكن استخدامه في أوكرانيا لمواجهة الطائرات بدون طيار الروسية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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