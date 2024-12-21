نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويجب على مجلس الشيوخ أن يناقش مشروع القانون بعد ذلك.

وكانت نتيجة التصويت 366 مقابل 34، فيما صوت 34 جمهوريا ضد مشروع القانون.

ومن شأن مشروع القانون تمديد تمويل الحكومة حتى مارس/ آذار، ويشمل الإغاثة من الكوارث وأحكاما أخرى، لكنه لا يتضمن تعليق حد الدين، والذي طالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين بمعالجته.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الأمور ستكون "مختلفة للغاية" عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه "تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025".

وتابع: "نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح"، وحث على تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وكان على جونسون أن يتوصل إلى صفقة بعد أن طالب ترامب، الخميس، بإدراج تعليق حد الدين في مشروع القانون - والذي فشل الليلة الماضية، فيما لا يتناول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الجمعة، حد الدين.