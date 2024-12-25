(CNN)-- أعربت الصين عن دعمها لسيطرة حكومة بنما على الممر المائي، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن بكين "ستحترم كما هو الحال دائما سيادة بنما على القناة وتعترف بها كممر مائي دولي محايد بشكل دائم".

وكانت ماو ترد على سؤال حول تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستعادة السيطرة على الممر المائي لصالح الولايات المتحدة، بعد أن اتهم بنما بفرض "رسوم باهظة" على الولايات المتحدة لاستخدام القناة وألمح إلى نفوذ صيني متزايد على الممر المائي.

واستشهدت ماو بالرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، الذي قال، الأحد، إن القناة والمنطقة المجاورة لها تنتمي إلى بنما وأن "سيادة الأمة غير قابلة للتفاوض".

ورفض مولينو الادعاءات بأن الصين "تمارس أي نفوذ على القناة"، وقال مولينو في بيانه: "القناة ليس عليها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة، لا من الصين، ولا من المجتمع الأوروبي، ولا من الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى".

وقالت: "لاحظنا أن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو أصدر بيانا بشأن هذا الأمر، وأكد أن كل متر من قناة بنما والمنطقة المجاورة لها ينتمي إلى بنما وأن سيادة البلاد واستقلالها غير قابلين للتفاوض".

يذكر أنه في 2017، أصدرت بنما بيانا أكدت فيه أنها لن تحافظ على أي علاقات رسمية مع جزيرة تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي يدعي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أنها أراضيه.

وفي مقابلة مع شبكة CNNوصحيفة ميامي هيرالد، رفض مولينو، الاثنين، أيضا فكرة أن بلاده لا تستطيع إدارة القناة باعتبارها "مظهرًا من مظاهر الجهل بالتاريخ".