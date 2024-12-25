نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت السلطات المحلية في كازخستان، الأربعاء، إن طائرة ركاب تحطمت بالقرب من مدينة "أكتاو".

وقالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان إن فرقها عثرت على الطائرة مشتعلة عند وصولها إلى مكان الحادث.

وأضافت الوزارة: "بدأت وحدات الإنقاذ في إخماد الحريق.. وحاليا يتم توضيح المعلومات عن الضحايا، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك ناجين".

ولفتت الوزراة إلى أن الطائرة كانت تقل 67 راكبا منهم خمسة من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية على صفحتها على فيسبوك إن رحلتها J2-8243، بطائرة إمبراير 190 على طريق باكو-غروزني، قامت بهبوط اضطراري على بعد حوالي 3 كيلومترات (1.8 ميل) من أكتاو.

قالت السلطات المحلية إن 25 شخصا على الأقل نجوا من الحادث، في حين قالت وزارة النقل الكازاخستانية إن من بين الركاب هناك 37 مواطنا من أذربيجان، وستة من كازاخستان، وثلاثة من قيرغيزستان، و16 روسيا على متن الطائرة، وفقا للبيانات الأولية.