نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية النواب، الاثنين، بأن جهة فاعلة تمكنت برعاية الدولة الصينية من التسلل إلى أنظمة الإلكترونية للوزارة، ووصلت إلى وثائق غير سرية، فيما وصفه المسؤولون بأنه "حادث كبير".

وفي رسالة طالعتها شبكة CNN، قال مسؤول في وزارة الخزانة إنه تم إبلاغه من قبل مزود خدمة برامج تابع لجهة خارجية في 8 ديسمبر/ كانون الأول أن جهة فاعلة تمكنت عن بُعد للوصول إلى وثائق غير سرية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخزانة، في بيان لـ CNN، إن الخدمة المخترقة قد تم إيقاف تشغيلها ويعمل المسؤولون مع وكالات إنفاذ القانون ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية .

وأضاف: "لا يوجد دليل يشير إلى أن الجهة الفاعلة استمرت في الوصول إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة".

وقال أحد كبار موظفين لـ CNN إن مسؤولي وزارة الخزانة يخططون لعقد إحاطة سرية حول عملية الاختراق الأسبوع المقبل مع موظفين من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ولم يتم تحديد التوقيت الدقيق للإحاطة بعد.

ووفقا للرسالة الموجهة إلى قيادة لجنة الخدمات المالية بمجلس الشيوخ، قالت الشركة المزودة لخدمة الحماية الإلكترونية "بيوند تراست" إن المتسللين تمكنوا من العثور على ثغرة تمكنوا منها إلى التسلل إلى أنظمة الوزارة.

وليس من الواضح ما إذا كانت وزارة الخزانة قد حددت بالكامل مدى الضرر الناجم عن الاختراق.