نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه التلفزيوني بمناسبة العام الجديد، الثلاثاء، بالروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، ووصفهم بأنهم "أبطال حقيقيون".

وقال بوتين، في رسالته التي استغرقت 3 دقائق ونصف: "أنتم الأبطال الحقيقيون الذين تولوا المهمة العظيمة المتمثلة في الدفاع عن روسيا وضمان ضمانات قوية للسلام والأمن لشعبنا، ونحن فخورون بشجاعتكم وشجاعتكم، ونؤمن بكم".

ولم يشر بوتين بشكل محدد إلى الوضع في ساحة المعركة أو احتمالات إنهاء الصراع، الذي سيدخل عامه الرابع قريبا.

كما أعلن الرئيس الروسي أن 2025 سيكون "عام المدافع عن الوطن" لتكريم أفراد الجيش وقدامى المحاربين، وإحياء الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

كما أكد بوتين للروس أن "كل شيء سيكون على ما يرام" في العام الجديد، وأن البلاد "ستمضي قدمًا فقط"، رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل محددة، وأكد على أهمية "الوحدة" في التغلب على التحديات.

ويتم بث رسالة بوتين من الكرملين عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي عبر المناطق الزمنية الـ11 في روسيا.