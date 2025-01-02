(CNN)-- انفجرت سيارة "تسلا سايبرترك" عند مدخل فندق تابع للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس.

وأعلنت السلطات، الأربعاء، أنها تحقق في أسباب انفجار السيارة، وقال قائد شرطة لاس فيغاس كيفن ماكاهيل، في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن حريق في السيارة في الفندق بعد الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعندما وصلت عناصر الشرطة وجدت السيارة مشتعلة.

وأضاف ماكاهيل: "هناك شخص متوفى داخل السيارة، ولا أعرف ما إذا كان ذكرًا أم أنثى في هذا الوقت".

وذكر أن هناك 7 أشخاص أصيبوا نتيجة للانفجار، وكانت إصاباتهم "طفيفة".

وأكد جيريمي شوارتز، القائم بأعمال المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، خلال المؤتمر الصحفي أيضا أن فريقه مشارك في التحقيق.

تواصلت شبكة CNN مع شركة تسلا للتعليق على الحادث.

ومن جانبه، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن "سلامة ورفاهية ضيوفنا وموظفينا تظل على رأس أولوياتنا".

وأضاف: "نعرب عن امتناننا الصادق لإدارة الإطفاء في لاس فيغاس ووكالات إنفاذ القانون المحلية لاستجابتهم السريعة واحترافيتهم".