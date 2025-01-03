فيديو جديد يظهر ما فعله سائق الشاحنة قبل دهسه حشدًا من الناس في نيو أورليانز بلحظات

(CNN)-- حصلت شبكة CNNعلى مذكرتين داخليتين تكشفان عن تحذير وجهته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى سلطات إنفاذ القانون الشهر الماضي من احتمال وقوع حوادث دهس بالسيارات من قبل مجرمين منفردين خلال العطلات.

وصدرت نشرة مشتركة في 6 ديسمبر/ كانون الأول ومذكرة "حادثة حرجة" حول هجوم بسيارة على سوق عيد الميلاد في ألمانيا قبل أيام من اصطدام شاحنة صغيرة بحشد في شارع بوربون في مدينة نيو أورليانز الأمريكية في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي هجوم نيو أورليانز، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات، بأنه "عمل إرهابي".

ويتم توزيع النشرات المشتركة على سلطات إنفاذ القانون من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب لإبلاغهم بالتهديدات المحتملة، ويتم تبادلها بين سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة، وعادة قبل موسم العطلات.

وفي النشرة التي حصلت عليها CNN، حذرت الوكالات من أن "المجرمين المنفردين يشكلون على الأرجح تهديدًا ضد الأهداف السهلة خلال العطلات الشتوية"، في إشارة إلى الأفراد الذين يتصرفون بمفردهم.

وقالت النشرة: "استخدم المجرمون المنفردون تاريخيًا تكتيكات بسيطة، مثل الأسلحة الحادة أو الأسلحة النارية أو الاصطدام بالمركبات، نظرًا لسهولة الوصول إليها، والقدرة على إلحاق خسائر بشرية كبيرة، والافتقار إلى التدريب المطلوب"، وسردت حوادث وقعت في السنوات السابقة.

وقال نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا للصحفيين الخميس إن المشتبه به، الذي حددته السلطات على أنه شمس الدين جبار البالغ من العمر 42 عامًا، تصرف كـ "ذئب منفرد".

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي المشتبه به على أنه مواطن أمريكي من تكساس ومحارب قديم في الجيش.

وبعد هجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا الشهر الماضي، وزعت وزارة الأمن الداخلي أيضًا "مذكرة حادثة حرجة" على إنفاذ القانون تلخص الحادث وتكرر تحذيرها من أن التجمعات الجماهيرية لا تزال هدفًا محتملاً، وأن الاصطدام بالمركبات قد استُخدم في الولايات المتحدة كتكتيك من قبل.