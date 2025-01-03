(CNN) – تحول شارع بوربون الشهير في نيو أورليانز إلى مسرح جريمة مروعة بعد ساعات قليلة من العام الجديد، عندما دهس سائق شاحنة صغيرة تزن ثلاثة أطنان حشودًا من المحتفلين برأس السنة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

وقالت السلطات إن المشتبه به، شمس الدين جبار، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقالت آن كيركباتريك، مفتشة شرطة نيو أورليانز: "كان عازمًا على إحداث المذبحة والأضرار التي أحدثها".

وحوالي الساعة 10:02 مساءً الثلاثاء، قام جبار بتفريغ شاحنته المستأجرة خارج منزل مستأجر عبر Airbnb في حي سانت روش في نيو أورليانز، حسبما أظهرت لقطات كاميرا Ring التي شاركها أحد سكان الحي مايكل أداسكو. قال أداسكو، الذي يعيش بجوار المنزل الذي استأجره جبار، إنه يعتقد أن جبار سجل دخوله إلى المنزل المستأجر في ذلك الوقت تقريبًا.

وقال أداسكو: "لقد رأيته (المشتبه به) فقط في تلك الليلة. أعتقد أنه سجل دخوله في الساعة 10 مساءً".

حوالي الساعة 3:16 صباحًا يوم الأربعاء، تم التقاط صورة لشاحنة صغيرة بيضاء اللون على كاميرا مراقبة وهي تسير باتجاه الشمال الغربي على شارع كانال باتجاه التقاطع مع شارع بوربون.

عند التقاطع، انحرفت الشاحنة يمينًا بشكل حاد على الرصيف، وتجاوزت جدارًا من سيارات الشرطة والحواجز الأخرى التي كانت تمنع السيارات من دخول شارع بوربون واصطدمت بمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقفون على الزاوية.

وتصاعد الذعر والخوف بين الحشد عندما انطلق السائق مسرعًا على طول شارع بوربون، واصطدم بمزيد من المشاة.

قالت كيمبرلي ستريكلين، وهي زائرة من ألاباما، لقناةWDSU المتعاونة مع شبكة CNN: " "لقد قام الرجل الموجود في الشاحنة الصغيرة بدفع دواسة الوقود وصدم الحاجز وضرب ركاب السيارة الصغيرة". وأضافت ستريكلين: "لم يكن هناك سوى الجثث والصراخ. لا يمكنك أن التغاضي عن ذلك ".

وقال كيفن جارسيا (22 عاما) لشبكة CNN بعد الحادث بقليل: "لقد صدمت شاحنة الجميع على الجانب الأيسر من رصيف بوربون".

ويتذكر جارسيا: "لقد طار جسد نحوي".

وتسابق الناس للاحتماء في الأماكن القريبة. وقال جيمي كوثران، الذي كان داخل الملهى، إن مجموعة من النساء تجاوزن حراس الأمن في ملهى ليلي وهرعن للاختباء تحت الطاولات.

وعلى بعد بضعة شوارع، هرع مجموعة من ضباط الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن تلقوا مكالمة طوارئ، كما يظهر في مقطع فيديو. وانطلق الضباط بسرعة في الشارع، ودفعوا رواد الحفلة المتجولين على عجل.

وقالت الشرطة إن الشاحنة استمرت في السير في شارع بوربون قبل أن تتحطم باصطدام. وخرج المشتبه به من سيارته وبدأ في إطلاق النار على ضباط الشرطة، الذين ردوا بإطلاق النار، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقالت الشرطة إن الضباط أطلقوا النار على المشتبه به وقتلوه. وأصيب ضابطان وحالتهما مستقرة يوم الأربعاء.

