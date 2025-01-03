قتيلان و18 جريحا بتحطم طائرة هوت على سقف مصنع جنوب كاليفورنيا

(CNN)-- لقي شخصان حتفهما وأصيب 18 آخرون، الخميس، عندما تحطمت طائرة صغيرة فوق سطح مبنى مترامي الأطراف لصناعة الأثاث في جنوب كاليفورنيا، حيث كان يعمل ما لا يقل عن 200 شخص، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة فوليرتون، كريستي ويلز إن هويات الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وما إذا كانوا على متن الطائرة أم على الأرض، لم تُعرف بعد.

وتحطمت الطائرة بعد أقل من دقيقتين من إقلاعها من مطار فولرتون المحلي في مقاطعة أورانج، على بعد ستة أميال فقط من ديزني لاند، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية.

وتُظهر لقطات الكاميرا الأمنية الصادرة عن شركة Rucci Forged، وهي شركة مصنعة للعجلات عبر الشارع، أن الطائرة كانت مائلة على جانبها أثناء دخولها المبنى، مما تسبب في انفجار ناري وعمود أسود من الدخان.