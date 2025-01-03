القبض على ضابط شرطة أطلق سراح سجناء للاحتفال بليلة رأس السنة في زامبيا

قالت دائرة الشرطة الزامبية إن مفتش المباحث تيتوس فيري "استولى بالقوة على مفاتيح الزنازين" صباح الثلاثاء بينما كان "في حالة سكر".

(CNN)-- ألقي القبض على ضابط شرطة في زامبيا بتهمة إطلاق سراح أكثر من 10 سجناء حتى يتمكنوا من الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت دائرة الشرطة الزامبية في بيان صحفي، الأربعاء، إن مفتش المباحث تيتوس فيري "استولى بالقوة على مفاتيح الزنازين"، صباح الثلاثاء، بينما كان "في حالة سكر".

وجاء في بيان الشرطة: "بعد ذلك، فتح (فيري) زنزانتي الذكور والإناث وأمر المشتبه بهم بالمغادرة، قائلاً إنهم أحرار في العبور إلى العام الجديد".

وتم إطلاق عملية مطاردة لـ 13 معتقلاً ما زالوا طلقاء، بحسب بيان الشرطة، وأضافت أن البعض واجهوا اتهامات بالاعتداء والسرقة من بين جرائم أخرى.

وأضاف أن "جهاز شرطة زامبيا يؤكد مجددا التزامه بدعم القانون والنظام ويؤكد للجمهور أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ضابط يتبين أنه يسيء استخدام سلطته أو يتصرف بشكل مخالف للقانون".