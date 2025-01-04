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بينهم هيلاري كلينتون وبونو وميسي.. هؤلاء يكرمهم بايدن بـ"أعلى وسام مدني"

العالم
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بايدن يكرم هيلاري كلينتون وبونو وميسي بوسام الحرية الرئاسي
Credit: CHRIS KLEPONIS/AFP via Getty Images

(CNN)-- سيمنح الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلى وسام مدني في البلاد، وسام الحرية الرئاسي، إلى 19 شخصًا، السبت، تقديرًا لمجموعة واسعة من الشخصيات البارزة في السياسة والثقافة والفنون، بما في ذلك المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، والمصمم رالف لورين، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي، وبونو، قائد فرقة "يو 2" لموسيقى الروك، والمتبرع السخي جورج سوروس.

تُمنح الميدالية للأشخاص "الذين قدموا مساهمات مثالية لازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة"، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض. بايدن نفسه هو أحد المتلقين، حيث حصل على الميدالية من الرئيس باراك أوباما آنذاك في الأيام الأخيرة من إدارته.

وقال البيت الأبيض، في بيان: "يعتقد الرئيس بايدن أن القادة العظماء يحافظون على الإيمان، ويعطون الجميع فرصة عادلة، ويضعون اللياقة فوق كل شيء آخر. هؤلاء الأفراد التسعة عشر هم قادة عظماء جعلوا أمريكا مكانًا أفضل. إنهم قادة عظماء لأنهم أشخاص طيبون قدموا مساهمات غير عادية لبلدهم والعالم".

وسيتم تكريم شخصيتين سياسيتين أمريكيتين بارزتين بعد وفاتهما: المدعي العام السابق روبرت اف. كينيدي وحاكم ميشيغان الجمهوري السابق جورج رومني، والد السيناتور السابق ميت رومني.

في تصريحاته التي أشاد فيها بزوجة كينيدي، إيثيل، العام الماضي، قال بايدن إنه "كان لديه بطلان سياسيان فقط في حياتي: الدكتور (مارتن لوثر كينغ جونيور) وبوبي كينيدي"، مشيرًا إلى أنه زين مكتبه البيضاوي بتمثال نصفي لكينيدي. تصدرت العائلة السياسية العريقة عناوين الأخبار الوطنية في الأشهر الأخيرة مع اختيار ثاني أكبر أبناء كينيدي، روبرت اف. كينيدي جونيور، بشكل مثير للجدل من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية القادم.

سبق أن منح بايدن الوسام إلى عدد من الحلفاء السياسيين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وعضو الكونغرس عن ولاية ساوث كارولينا جيم كليبرن العام الماضي.

وسيكرم الرئيس أيضًا سوروس، المتبرع الليبرالي الضخم الذي يقول البيت الأبيض إنه "دعم المنظمات والمشاريع في جميع أنحاء العالم التي تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعليم والعدالة الاجتماعية"، ورئيسة تحرير مجلة فوغ الشهيرة آنا وينتور، التي استضافت جمعيات تبرعات سياسية لحملة بايدن.

لورين، عملاق صناعة التصميم، من بين المكرمين السبت أيضًا. لطالما كانت ملابس لورين المفضلة لدى عائلة بايدن، بما في ذلك السيدة الأولى جيل بايدن، التي ارتدت تصميم رالف لورين على غلاف مجلة فوغ في أغسطس/آب، والحفيدة الأولى نعومي بايدن، التي ارتدت فستان رالف لورين لحفل زفافها في البيت الأبيض عام 2022.

سيتم تكريم الشيف الشهير والناقد الإنساني والصريح لترامب خوسيه أندريس لعمله مع المطبخ المركزي العالمي، الذي يقول البيت الأبيض إنه "أحدث ثورة في الطريقة التي تصل بها المساعدات الغذائية إلى المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات في جميع أنحاء العالم".

في مجال الترفيه، من المقرر تكريم الممثلين مايكل جيه فوكس ودنزل واشنطن، إلى جانب ميسي ولاعب كرة السلة المتقاعد إيرفين "ماجيك" جونسون. كان من المقرر أن يكون واشنطن من بين المكرمين في عام 2022، لكنه اضطر إلى الانسحاب من الحفل بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19.

في العام الماضي، انضم الموسيقي والناشط الإنساني بونو إلى جيل بايدن في مقصورتها في خطاب حالة الاتحاد، حيث تم تكريمه لعمله في مكافحة الإيدز وبناء الدعم لخطة الطوارئ للرئيس الأمريكي للإغاثة من الإيدز. وكان بونو وزملاؤه في فرقة "يو 2" أيضًا من بين المكرمين في حفل تكريم مركز كينيدي لعام 2022.

في مجال العلوم، سيكرم بايدن الرئيس التنفيذي لجمعية الكواكب والمدافع عن المناخ بيل ني والمحافظ العالمي الشهير جين جودال. شارك ني مع الإدارة الأمريكية في الماضي لتعزيز مبادرات المناخ في البيت الأبيض تحت إدارة بايدن، وسجّل مقابلة عام 2021 مع بايدن في البيت الأبيض لدفع خطة الرئيس "إعادة البناء بشكل أفضل".

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