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ثلوج كثيفة تشل حركة الملاحة الجوية في مطارات بريطانية

العالم
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ثلوج كثيفة تشل حركة الملاحة الجوية في مطارات بريطانية
صورة أرشيفيةCredit: ANDREW COWIE/AFP via Getty Images

(CNN)-- أغلقت عدة مطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة مدارجها، الأحد، بسبب الثلوج الكثيفة والجليد.

وكانت مساحات شاسعة من المملكة المتحدة تحت تحذيرات من الثلوج والجليد، الأحد، بما في ذلك معظم أيرلندا الشمالية، وأغلب اسكتلندا، وجزء كبير من وسط وشمال إنجلترا، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. كما تخضع جميع مناطق ويلز تقريبًا لتحذير من الأمطار باللون الأصفر.

وقال مطار مانشستر، ثالث أكبر مطار في البلاد من حيث حجم الركاب وفقًا لهيئة الطيران المدني، صباح الأحد إنه أغلق مدارجه مؤقتًا بسبب الثلوج الكثيفة. وقال المطار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أفراد الطاقم على الأرض كانوا يعملون على إزالة الثلوج من المدرج، قبل إعادة فتح المدرج حوالي الساعة 9:45 صباحًا.

وأغلق مطار جون لينون في ليفربول مدرجه مؤقتًا صباح الأحد بسبب الثلوج، قبل إعادة فتحه الساعة 10:15 صباحًا. وقال مطار نيوكاسل الدولي إن "تساقط الثلوج الكثيفة والمستمرة" تسبب في تعطيل جداول الرحلات.

وأُغلق مطار برمنغهام لعدة ساعات حوالي منتصف الليل حتى يتمكن الموظفون من إزالة الثلوج، لكنه أعيد فتحه في وقت لاحق من يوم الأحد "نتيجة لعمل فرق (مرنة) طوال الليل"، حسبما قال على منصة إكس.

وبينما أغلق مطار بريستول في غرب إنجلترا أبوابه، السبت، بسبب "ظروف الطقس الصعبة"، أعاد فتحه في وقت لاحق من المساء. وحذّر المطار من أن الإغلاق قد يؤثر على الرحلات المغادرة، الأحد.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية في البلاد صباح الأحد إن طرق القطارات في إنجلترا واسكتلندا وويلز تأثرت أيضًا بالطقس السيئ.

وأضافت الشركة في إعلان عن انقطاع الخدمة: "قد يعني الجليد والثلوج فرض قيود على السرعة وإغلاق الخطوط لضمان قدرة القطارات على السير بأمان على السكك الحديدية".

وأصدرت شركة الطرق السريعة الوطنية، الشركة الحكومية التي تدير الطرق الرئيسية في إنجلترا، تنبيهًا بالطقس القاسي على مستوى البلاد بسبب تساقط الثلوج في جميع أنحاء إنجلترا يومي السبت والأحد.

وقالت الشركة ناصحة "مستخدمي الطرق بتوخي الحذر الإضافي إذا كانوا يسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع".

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