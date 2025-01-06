ترامب: رئيسة وزراء إيطاليا "امرأة رائعة اجتاحت أوروبا"

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووصفها بأنها "امرأة رائعة"، حيث أصبحت أحدث زعيم أجنبي يزور مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب، أمام حشد من الضيوف، الأحد: "هذا مثير للغاية، أنا مع امرأة رائعة، رئيسة وزراء إيطاليا لقد اجتاحت أوروبا حقًا".

وتولت ميلوني، وهي عضو في حزب إخوة إيطاليا اليميني، منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ومن المعروف أنها تربطها علاقات بإدارة ترامب القادمة، وخاصة مع حليفه إيلون ماسك.

وبينما تمر القوى الأوروبية فرنسا وألمانيا بفترة من الظروف السياسية الصعبة، فإن استقرار ائتلافها في إيطاليا واعتمادها المحافظ يجعلها حليفة طبيعية للزعيم الأمريكي القادم.

وانضم إلى ترامب وميلوني مرشحا ترامب لمنصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي- ماركو روبيو ومايك والتز.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما تمت مناقشته، على الرغم من أن الزعيمة الإيطالية، مثل غيرها، تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الرئيس المنتخب قبل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الأول.

و اتصلت شبكة CNN بمكتب ميلوني وفريق انتقال ترامب للتعليق.

وتأتي زيارتها إلى فلوريدا بعد تناولها العشاء مع ترامب وماسك خلال إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس الشهر الماضي، وهو اللقاء الذي وصفه ترامب لاحقا لصحيفة نيويورك بوست بأنه كان إيجابيا.

وترامب وميلوني، على الرغم من تشابههما السياسي، لا يتفقان بالضرورة في جميع الصراعات الأكثر إلحاحًا في العالم.

وكانت ميلوني أحد أقوى الداعمين لأوكرانيا، حيث التقت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي عشرات المرات منذ الغزو الروسي.

وفي الوقت نفسه، عزز ماسك وميلوني صداقتهما القوية في صيف عام 2023، وتصدر مؤسس شركة تسلا المؤتمر السياسي لإخوان إيطاليا، أتريو، الذي نظمه ميلوني، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب في مار إيه لاغو بعد إعادة انتخابه، ومن بين الزوار الآخرين فيكتور أوربان من المجر وجاستن ترودو من كندا.