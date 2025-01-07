رسميا.. الكونغرس يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

(CNN)-- حسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسميا فوزه الرئاسي بعد أن صادق الكونغرس، الاثنين، على عدد كاف من الأصوات لوضع الرئيس المنتخب في البيت الأبيض.

وسارت عملية فرز أصوات المجمع الانتخابي بسلاسة ولم تحدث أي اعتراضات أو اضطرابات، وهو تناقض صارخ مع المشهد منذ 4 سنوات عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكونغرس (الكابيتول) أثناء التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومن جانبها، أعلنت نائب الرئيس كامالا هاريس، التي ترأست عملية الأصوات كرئيس لمجلس الشيوخ، التصديق على الفرز.

وقالت هاريس للصحفيين: "لقد فعلت اليوم ما فعلته طوال حياتي المهنية"، مشيرة إلى أنها التزمت بقسمها بدعم الدستور والدفاع عنه.

وأضافت انها قامت بواجباتها الدستورية المتمثلة في ضمان "احتساب أصوات الناخبين"، وتابعت: "أعتقد بقوة أن قوة الديمقراطية الأمريكية لا تتحقق إلا بقدر استعدادنا للقتال من أجلها، واليوم، صمدت الديمقراطية الأمريكية".

وفي حديثها عن العملية الدستورية لتصديق الانتخابات، قالت هاريس إنها شيء "يجب أن يكون الأمريكيون قادرين على اعتباره أمرًا مفروغًا منه".

وتابعت: "كان اليوم يومًا مهمًا للغاية، ويتعلق بما يجب أن يكون القاعدة وما يجب أن يكون الشعب الأمريكي قادرا على اعتباره أمرا مفروغا منه، وهو أن أحد أهم ركائز ديمقراطيتنا هو أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة".

ووفقًا للقانون، سيتم اعتبار هذا الإعلان نهائيًا أو من الناحية القانونية "سيتم اعتباره إعلانا كافيا بالنسبة للرئيس ونائبه".

وفاز ترامب ونائبه جيه دي فانس بـ 312 صوتا فيما حصلت هاريس ونائبها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز على 226 صوتا.

وسيتم تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.