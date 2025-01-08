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وصف عملهم بـ"المتحيز".. زوكربيرغ يلغي برنامج ميتا لتدقيق الحقائق وترامب يرحب

العالم
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(CNN)-- يشكل القرار المفاجئ الذي اتخذته شركة ميتا بإلغاء شراكاتها في برنامج تدقيق الحقائق ــ وهو ما فاجأ الصحفيين المشاركين في البرنامج وأخرج بعضهم من العمل ــ جزءًا من تحول أكبر في وسائل الإعلام والسياسة.

تتعرض فكرة تدقيق الحقائق ذاتها لهجوم من قِبَل مجموعة واسعة من الساسة وجماعات المصالح التي تتحدى الحقائق. وعلى وجه الخصوص، اليمين، حيث تحولت كلمة "تدقيق الحقائق" إلى كلمة قذرة، وهي الكلمة التي تفترض أن مدقق الحقائق يكتم في الواقع بعض الحقائق غير المريحة.

ولعب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ على هذه الفرضية، الثلاثاء، عندما أهان مدققي الحقائق ووصفهم بأنهم "متحيزون سياسيًا للغاية"، وقال إنهم "دمروا الثقة أكثر مما خلقوها، وخاصة في الولايات المتحدة".

الثقة المدمرة بين من بالضبط؟ لم يذكر زوكربيرغ. ولكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يجعل مدققي الحقائق منشغلين ويكره تصحيحهم ادعاءاته، رحب بتغييرات ميتا. وكذلك فعل النطاق الأوسع من وسائل الإعلام المؤيدة لترامب. وقالت لورا إنغراهام من شبكة فوكس، مساء الثلاثاء: "ترامب يحصل على نتائج"، في معرض إشادتها بـ"التغيير الكبير" الذي أجرته ميتا.

وكما وجد دوني أوسوليفان من شبكة CNN خلال مقابلاته مع المشاركين في تجمع ترامب، فإن الموالين لمجموعة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" شعروا بالانزعاج من وجود عمليات تدقيق الحقائق عبر فيسبوك، واعترضوا على تعديل المحتوى الذي وصفوه بالرقابة.

ولكن بالنسبة لجمهور أوسع، ساعد دعم ميتا لمنافذ التحقق من الحقائق في جعل الإنترنت أقل تلوثًا بالأكاذيب والدعاية.

الآن، قد تضطر بعض هذه المنافذ إلى الإغلاق بمجرد أن ينضب الدعم المالي لميتا.

وقالت جيسي ستيلر، رئيس تحرير منصة Check Your Fact، لشبكة CNN: "هذه ضربة لموقعنا على الويب والعمل الذي نقوم به. سوف نتأثر بشكل كبير وستتوقف عملياتنا. هذا ليس جيدًا للخطاب والحوار".

وقال آلان دوك، الصحفي السابق في CNN والذي يدير الآن موقع تدقيق الحقائق Lead Stories، إن مؤسسته فوجئت بإعلان ميتا واتهام زوكربيرغ بالتحيز.

وأضاف دوك: "لم تشكك ميتا أبدًا في Lead Stories بشأن التحيز السياسي خلال سنواتنا الست في البرنامج. في الواقع، كنا لنخسر عقدنا إذا اشتبهوا في ذلك".

وقال دوك إن موقعه على الويب سيظل قيد العمل - لديه مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك شركة ByteDance الأم لـ TikTok - لكن قرار ميتا يؤثر على بعض أعماله في الولايات المتحدة، و"للأسف، هذا يعني أن بعض الصحفيين الجيدين جدًا سيبحثون عن عمل في مكان آخر".

وأضاف دوك: "بدون التحقق من الحقائق على ميتا، سيحتفل مروجو المعلومات المضللة وكأننا في عام 2016".

كان هذا هو العام الذي دفعت فيه القصص الملفقة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لمواجهتها. والآن، يتراجع زوكربيرغ عن ذلك.

بمجرد تصنيف المنشور على أنه زائف أو يفتقر إلى السياق من قبل فيسبوك، يتم تخفيض ترتيب المحتوى خوارزميًا على المنصة لتجنب نشر معلومات مضللة.

وقالت أنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية لمدققي الحقائق (IFCN)، إن القرار "سيضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة".

ورفضت هولان، المحررة السابقة لمنصة PolitiFact، ادعاء زوكربيرغ بشأن التحيز، قائلة "إن خط الهجوم يأتي من أولئك الذين يشعرون أنهم يجب أن يكونوا قادرين على المبالغة والكذب دون دحض أو تناقض".

على الرغم من خطر الإشارة إلى عام 2016 مرة أخرى، فهذه "حرب على الحقيقة"، بحسب هولان.

في عام 2016، كتب الصحافي والمؤلف المخضرم دان غيلمور مقالاً يحمل نفس العنوان، قال فيه: "إن الصحافيين الأمريكيين ملزمون بفضح المرشحين الرئاسيين عندما يكذبون".

وكما هو الحال حاليًا، كان سيل الأكاذيب الذي يطلقه ترمب وقتها هو القضية. ولكن تراجع ميتا عن طموحاتها في تدقيق الحقائق له تداعيات تتجاوز السياسة الأمريكية.

وقالت مؤسسة Science Feedback، وهي شريكة أخرى لميتا في برنامج تدقيق الحقائق، إن "الجمهور يواجه خطرًا متزايدًا من التضليل من قِبَل جهات فاعلة قوية تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب رفاهية جمهورها أو الصالح العام".

وقالت ميتا إنها ستتبنى نظام "ملاحظات المجتمع" لتدقيق الحقائق، على غرار برنامج منصة إكس، الذي يشجع المستخدمين العاديين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة على الاتفاق على ملاحظات تصحيحية للمحتوى المضلِّل.

وأضافت Science Feedback: "في حين أن نموذج المصادر الجماعية للتحقق من المحتوى قد ينجح من الناحية النظرية، فإنه لا يمكن أن ينجح بطريقة سحرية دون الاعتماد على الخبرة، خاصة في الموضوعات العلمية والتقنية المعقدة مثل تلك التي تتناولها ساينس فيدباك".

ونشرت المؤسسة مؤخرًا تحليلًا وجد أن "ملاحظات المجتمع" في منصة إكس فشل في معالجة "معظم المعلومات المضللة التي حددها مدققو الحقائق على المنصة" حول انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي.

وأشار دوك إلى أن مستخدمي المنصة غير ملزمين أيضًا بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية لتوفير عمليات تحقق شفافة ودقيقة للحقائق.

وقال: "إن فكرة استبدال الصحفيين المحترفين الملزمين بقواعد أخلاقيات IFCN بمجموعة مختلطة من المتطوعين المجتمعيين خطيرة. لا يتعين على المشاركين اتباع أي قواعد، ولا يُكشف عن من يدفع لهم، ولا يتم اختبار تحيزهم".

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