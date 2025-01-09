بلينكن: "فكرة" ترامب بشأن السيطرة على غرينلاند "لن تحدث"

(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "فكرة" الرئيس المنتخب دونالد ترامب حول جعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة "ليست فكرة جيدة على الإطلاق، ولن تحدث بالفعل".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء: "من الواضح أن الفكرة بشأن غرينلاند ليست فكرة جيدة، ولكن ربما الأهم من ذلك أنها لن تحدث على الإطلاق، لذلك ربما لا ينبغي لنا أن نضيع الكثير من الوقت في الحديث عنها".

وزعم ترامب أنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.

وأضاف بلينكن أن إدارة بايدن المنتهية ولايتها تعتقد "أننا نحصل على نتائج أفضل عندما نعمل عن كثب مع حلفائنا، ولا نقول أو نفعل أشياء قد تنفرهم".

يذكر أن غرينلاند هي إقليم تابع للدنمارك، وهي حليفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).