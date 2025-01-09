(CNN) -- ردت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الأربعاء، على مزاعم قالها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن بلادها "تدار من قبل عصابات المخدرات".

وقالت شينباوم: "هذا غير صحيح. المكسيك يحكمها شعبها"، وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها ترامب، الثلاثاء، ذكرت أنه "ربما كان مخطئًا ويعتقد أن فيليبي كالديرون وغارسيا لونا لا يزالان يحكمان".

وكالديرون هو رئيس سابق حكم المكسيك من 2006 إلى 2012، و غينارو غارسيا لونا هو مسؤول سابق في حكومة كالديرون أدين في الولايات المتحدة بتلقي رشاوى من عصابات المخدرات.

وزعم ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من المكسيك إذا لم تتحرك لوقف تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن المكسيك "تدار بشكل أساسي من قبل الكارتلات (عصابات المخدرات)"، وقال إنه "لا يمكنه السماح بحدوث ذلك".

وأضاف: "المكسيك في ورطة حقيقية، بها الكثير من المتاعب، مكان خطير للغاية".

لكن شينباوم بدات وكأنها تتجاهل التصريحات، رافضة الاقتراحات التي قد تؤدي إلى تمزق العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك وقالت إنها تعتقد "ستكون هناك علاقة جيدة، ولا أرى سببًا لوجود علاقة سيئة، أعتقد أن الرئيس ترامب لديه طريقة للتواصل".

وأضافت شينباوم أن بلادها "تعالج مشكلة الأمن" وأن المكسيك ستقدم بيانات 2024، الخميس.

وقالت: "سنتعاون ونفهم بعضنا البعض مع الرئيس ترامب، أنا متأكدة من ذلك، وسنتعاون في كل ما نستطيع، من القضايا التجارية، أنا متأكد من أننا سنفهم بعضنا البعض، إلى الأمن والهجرة وشيء نحن مهتمون به للغاية، وهو منع الأسلحة من الولايات المتحدة من دخول المكسيك".

وقالت إن 75٪ من الأسلحة التي تم ضبطها في المكسيك "تأتي من الولايات المتحدة".

وعندما سُئلت عما إذا كانت ستحضر حفل تنصيب ترامب في 20 يناير إذا استمرت تصريحاته، أجابت: "لم تتم دعوتنا بعد، سنرى ما إذا كانت هناك دعوة".