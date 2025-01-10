(CNN) – أثارت لقطة تبادل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الأسبق، باراك أوباما، الحديث خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر الخميس، تفاعلا واسعا.

وظهر ترامب وهو يجلس بجانب أوباما ويتبادلان الأحاديث التي بدا أنها ودية نظرا للقطات التي أظهرت أن أوباما كان يبتسم خلال حديثه مع ترامب.

وعلّق بعض مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، على لقطة رد فعل نائب الرئيس كامالا هاريس، عندما نظرت إلى الصف الذي خلفها لتجد ترامب وأوباما يتبادلان الحديث.

وتوفي كارتر، مزارع الفول السوداني في جورجيا الذي تعهد باستعادة الأخلاق والحقيقة إلى السياسة بعد ما عُرف بفضيحة "ووترغيت" التي هزت البيت الأبيض إبان فترة حكم ريتشارد نيكسون، الأحد، عن عمر يناهز 100 عام.

وأحضر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين جنازة كارتر الخميس، بالإضافة إلى حضور الرئيس الحالي، جو بايدن وزوجته جيل بايدن، وهاريس وزوجها.

يذكر أن ترامب سيتولى منصب الرئاسة مجددا بعد فوزه بالانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.