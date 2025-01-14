(CNN)-- قال مصدران، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يجري مناقشات لزيارة مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لمعاينة أضرار حرائق الغابات في الولاية.



وأضاف المصدران، الاثنين، أن فريق ترامب أجرى مناقشات مع مسؤولين محليين في كاليفورنيا حول الزيارة، على الرغم من عدم الانتهاء من التفاصيل الخاصة بها.



وفكر بعض مستشاري ترامب في السفر إلى الولاية في الأيام التي تلي أداء ترامب اليمين الدستورية.

وقال أحد مستشاري ترامب لـ CNN: "ينوي الرئيس الذهاب إلى كاليفورنيا في وقت ما"، مضيفًا أن التوقيت "لم يحدد بعد، ولم يتم الانتهاء من أي شيء".



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم خطابًا إلى ترامب، الجمعة، يدعوه فيه إلى معاينة الدمار: وكتب نيوسوم: "بينما تستعد لتولي الرئاسة مرة أخرى، أدعوك للقدوم إلى كاليفورنيا مرة أخرى - للقاء الأمريكيين المتضررين من هذه الحرائق، ورؤية الدمار بشكل مباشر، والانضمام إلي وإلى آخرين في شكر رجال الإطفاء الأبطال والمستجيبين الأوائل الذين يخاطرون بحياتهم".



وانتقد ترامب مرارًا وتكرارًا طريقة معالجة نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس للحرائق، ودعا نيوسوم إلى الاستقالة.

