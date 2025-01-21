اختيارات ترامب لإدارته والمناصب السياسية والإدارية الرئيسية

(CNN)-- تحرك الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب بسرعة للإعلان عن اختياراته لحكومته والمناصب الإدارية الرئيسية. ومنذ أن توقعت شبكة CNN في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فوز ترامب بالانتخابات لولاية ثانية، أعلن ترامب عن أكثر من عشرين اختيارًا لقيادة الوكالات الرئيسية والمناصب السياسة.

وتضم الحكومة الأمريكية، نائب الرئيس ورؤساء الإدارات التنفيذية الخمسة عشر في خط الخلافة الرئاسية. يجوز للرئيس أيضًا اختيار رفع أدوار أخرى للانضمام إلى الحكومة. تتضمن القائمة التالية الأدوار التي كانت على المستوى الوزاري في حكومة ترامب الأولى أو التي حددها في الإعلان سيتم تضمينها هذه الفترة.



