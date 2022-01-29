أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ألقت النيابة الفيدرالية القبض على امرأة أمريكية من ولاية كانساس، زُعم أنها انضمت إلى تنظيم داعش وقادت كتيبة نسائية في سوريا، واتهمتها النيابة بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

أعلن المدعي العام الأمريكي في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا، السبت، أن أليسون فلوك إكرن، 42 عامًا، التي تم القبض عليها في سوريا، أرادت تجنيد نشطاء لمهاجمة حرم جامعي أمريكي وبحيث تنفيذ هجوم إرهابي على مركز تجاري، وفقًا للشكوى الجنائية.

حسب بيان وزارة العدل الأمريكية، تم تقديم شكوى جنائية في حقها في عام 2019، لكنها أُعلن عنها يوم السبت بعد إعادة فلوك -إكرن إلى الولايات المتحدة من سوريا لمواجهة التهم.

أثناء وجودها في سوريا، تم تعيين فلوك إكرن أيضًا، كما يقول المدعون، لقيادة وتدريب النساء والأطفال على استخدام بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف AK-47 وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة لتنظيم داعش اعتبارًا من عام 2016.

وسيكون أول ظهور لها يوم الاثنين في محكمة اتحادية بالإسكندرية بولاية فيرجينيا. في حالة إدانتها، تواجه فلوك - إكرن عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. لم تتقدم بعد بالتماس، ولم تتمكن شبكة CNN من العثور على محامٍ لها بعد.