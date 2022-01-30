كوريا الشمالية تطلق الصاروخ الأطول مدى منذ عام 2017

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخا باليستيا يفترض بأنه الأطول مدى منذ العام 2017، وذلك في تصعيد لبرنامج أسلحتها وعلامة محتملة على اختبارات أكبر قادمة، وفقًا لرئيس كوريا الجنوبية.

وأبلغت حكومتا كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى (IRBM)، حيث قال مسؤولون في طوكيو إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 2000 كيلومتر (1243 ميلًا) بمدى 800 كيلومتر (497 ميلا)، قبل السقوط في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وقال جوزيف ديمبسي، الباحث المشارك في التحليل الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، لشبكة CNN: "إذا تم إطلاق الصاروخ على نقطة مستقيمة عادية، فسيصل مداه من 3500 كيلومترا إلى 5500 كيلومترا، مما يجعله صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى وأطول اختبار مدى صاروخي لكوريا الشمالية منذ عام 2017".

وجد تقييم أمريكي أن الصاروخ على الأرجح من طراز KN-17، والمعروف أيضًا باسم Hwasong-12، وفقًا لمسؤول أمريكي على دراية مباشرة.