خط زمني يوضح تاريخ العلاقات الروسية الأوكرانية وتوجهها نحو الأزمة الحالية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دفع الغزو الروسي لأوكرانيا البلاد إلى صراع اعتقد الكثير في القارة الأوروبية أنه صراع كتب التاريخ. الآن البلد في خضم الحرب، مع وقوع كارثة إنسانية تتكشف. إليكم خط زمني يكشف أهم الأحداث في تاريخ العلاقات الأوكرانية الروسية، حتى الغزو العسكري.
1944
استعاد الاتحاد السوفيتي السيطرة على أوكرانيا، بعد الغزو الألماني عام 1941. ووسع حدوده لتشمل الأراضي المأخوذة من رومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا.
16 يوليو 1990
إعلان سيادة دولة أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
2004
الرئيس ليونيد كوتشما يرفض الترشح لولاية ثالثة ويؤيد رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، حيث دُعمت حملة يانوكوفيتش من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يونيو 2010
البرلمان الأوكراني يتخلى عن خطط الانضمام إلى الناتو.
21 نوفمبر 2013
الرئيس يانوكوفيتش يتراجع عن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بسبب ضغوط من روسيا، واحتجاجات الشوارع تبدأ في كييف.
17 ديسمبر 2013
بوتين يوافق على شراء 15 مليار دولار من ديون أوكرانيا وخفض سعر الغاز الطبيعي المقدم للبلاد.
1 مارس 2014
مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي يصوت على إرسال قوات إلى شبه جزيرة القرم، في اليوم نفسه الذي طلب فيه زعيم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا ، سيرغي أكسيونوف، من بوتين المساعدة في الحفاظ على السلام.
18 مارس 2014
بوتين يوقع اتفاق ضم مع رئيس وزراء شبه جزيرة القرم ورئيس بلدية مدينة سيفاستوبول.
27 مايو 2014
أعلنت السلطات الأوكرانية أن معركة بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في مطار دونيتسك أودت بحياة 40 شخصًا.
20 فبراير 2017
بدأ وقف إطلاق النار بهدف إنهاء القتال الدامي بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. وقف إطلاق النار هو محاولة متجددة لتطبيق بروتوكول مينسك للسلام، وهو اتفاق فشل مرارًا وتكرارًا منذ أن تم تنفيذه جزئيًا لأول مرة في عام 2015.
24 يناير 2019
أدانت محكمة أوكرانية يانوكوفيتش بالخيانة العظمى لمساعدته روسيا ولمحاولاته قمع المظاهرات في عام 2014، وحكم عليه غيابيا بالسجن 13 عاما.
21 أبريل 2019
أعلن الممثل الكوميدي الجديد والسياسي المستجد فولوديمير زيلينسكي فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه في طريقه لتحقيق فوز ساحق على الرئيس بوروشنكو. ركزت حملة زيلينسكي الشعبوية على تعهده بمحاربة الفساد وتحفيز الاقتصاد.
1 أكتوبر 2019
وافق زيلينسكي على إجراء انتخابات محلية في شرق أوكرانيا، حيث وقع اتفاقات مع روسيا ومراقبين أوروبيين وانفصاليين من المنطقة. يمكن للاتفاقية أن تمهد الطريق لمحادثات سلام بين زيلينسكي وبوتين والقادة الأوروبيين. احتج القوميون الأوكرانيون على الاتفاقية ووصفوها بأنها استسلام لروسيا.
3 ديسمبر 2021
بعد شهور من الزيادات المطردة على طول الحدود الروسية الأوكرانية، ذكرت شبكة CNN أن القوات الروسية لديها قدرات على طول الحدود الأوكرانية لتنفيذ غزو سريع وفوري، بما في ذلك إقامة خطوط إمداد مثل الوحدات الطبية والوقود يمكن أن يحافظ على صراع طويل الأمد، إذا اختارت موسكو الغزو.
8 ديسمبر 2021
استبعد بايدن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا للدفاع عنها من الغزو الروسي بعد يوم من بيان عواقب مثل هذا التوغل خلال مكالمة هاتفية مع بوتين.
24 فبراير 2022
دخلت القوات العسكرية الروسية أوكرانيا وبدأت هجومًا واسع النطاق عبر المطارات والمقار العسكرية والمدن الرئيسية والموانئ.