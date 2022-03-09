بدأ وقف إطلاق النار بهدف إنهاء القتال الدامي بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. وقف إطلاق النار هو محاولة متجددة لتطبيق بروتوكول مينسك للسلام، وهو اتفاق فشل مرارًا وتكرارًا منذ أن تم تنفيذه جزئيًا لأول مرة في عام 2015.