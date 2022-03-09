خط زمني يوضح تاريخ العلاقات الروسية الأوكرانية وتوجهها نحو الأزمة الحالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دفع الغزو الروسي لأوكرانيا البلاد إلى صراع اعتقد الكثير في القارة الأوروبية أنه صراع كتب التاريخ. الآن البلد في خضم الحرب، مع وقوع كارثة إنسانية تتكشف. إليكم خط زمني يكشف أهم الأحداث في تاريخ العلاقات الأوكرانية الروسية، حتى الغزو العسكري.

  • GettyImages-1210437693.jpg
    Credit: ALAIN-PIERRE HOVASSE / Contributor

    1944

    استعاد الاتحاد السوفيتي السيطرة على أوكرانيا، بعد الغزو الألماني عام 1941. ووسع حدوده لتشمل الأراضي المأخوذة من رومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا.

  • GettyImages-1229592549.jpg
    Credit: ANATOLY SAPRONENKOV / Contributor

    16 يوليو 1990

    إعلان سيادة دولة أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

  • GettyImages-51211666.jpeg
    Credit: AFP/Getty Images / Staff

    2004

    الرئيس ليونيد كوتشما يرفض الترشح لولاية ثالثة ويؤيد رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، حيث دُعمت حملة يانوكوفيتش من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

  • GettyImages-85798654.jpeg
    Credit: MICHAEL URBAN / Staff

    يونيو 2010

    البرلمان الأوكراني يتخلى عن خطط الانضمام إلى الناتو.

  • GettyImages-451891817.jpeg
    Credit: SERGEI SUPINSKY / Staff

    21 نوفمبر 2013

    الرئيس يانوكوفيتش يتراجع عن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بسبب ضغوط من روسيا، واحتجاجات الشوارع تبدأ في كييف.

  • gettyimages-163124843.jpeg
    Credit: ALEXEY DRUZHININ / Stringer

    17 ديسمبر 2013

    بوتين يوافق على شراء 15 مليار دولار من ديون أوكرانيا وخفض سعر الغاز الطبيعي المقدم للبلاد.

  • GettyImages-475772061.jpeg
    Credit: VIKTOR DRACHEV / Staff

    1 مارس 2014

    مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي يصوت على إرسال قوات إلى شبه جزيرة القرم، في اليوم نفسه الذي طلب فيه زعيم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا ، سيرغي أكسيونوف، من بوتين المساعدة في الحفاظ على السلام.

  • GettyImages-479349959.jpeg
    Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV / Staff

    18 مارس 2014

    بوتين يوقع اتفاق ضم مع رئيس وزراء شبه جزيرة القرم ورئيس بلدية مدينة سيفاستوبول.

  • GettyImages-460100960.jpeg
    Credit: ERIC FEFERBERG / Staff

    27 مايو 2014

    أعلنت السلطات الأوكرانية أن معركة بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في مطار دونيتسك أودت بحياة 40 شخصًا.

  • GettyImages-633182834.jpeg
    Credit: ALEKSEY FILIPPOV / Stringer

    20 فبراير 2017

    بدأ وقف إطلاق النار بهدف إنهاء القتال الدامي بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. وقف إطلاق النار هو محاولة متجددة لتطبيق بروتوكول مينسك للسلام، وهو اتفاق فشل مرارًا وتكرارًا منذ أن تم تنفيذه جزئيًا لأول مرة في عام 2015.

  • GettyImages-51596691-crop.jpg
    Credit: SERGEI SUPINSKY / Staff

    24 يناير 2019

    أدانت محكمة أوكرانية يانوكوفيتش بالخيانة العظمى لمساعدته روسيا ولمحاولاته قمع المظاهرات في عام 2014، وحكم عليه غيابيا بالسجن 13 عاما.

  • GettyImages-1233945081.jpeg
    Credit: Pool / Pool

    21 أبريل 2019

    أعلن الممثل الكوميدي الجديد والسياسي المستجد فولوديمير زيلينسكي فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه في طريقه لتحقيق فوز ساحق على الرئيس بوروشنكو. ركزت حملة زيلينسكي الشعبوية على تعهده بمحاربة الفساد وتحفيز الاقتصاد.

  • GettyImages-1174965091.jpeg
    Credit: GENYA SAVILOV / Contributor

    1 أكتوبر 2019

    وافق زيلينسكي على إجراء انتخابات محلية في شرق أوكرانيا، حيث وقع اتفاقات مع روسيا ومراقبين أوروبيين وانفصاليين من المنطقة. يمكن للاتفاقية أن تمهد الطريق لمحادثات سلام بين زيلينسكي وبوتين والقادة الأوروبيين. احتج القوميون الأوكرانيون على الاتفاقية ووصفوها بأنها استسلام لروسيا.

  • GettyImages-1235138336.jpeg
    Credit: VYACHESLAV OSELEDKO / Contributor

    3 ديسمبر 2021

    بعد شهور من الزيادات المطردة على طول الحدود الروسية الأوكرانية، ذكرت شبكة CNN أن القوات الروسية لديها قدرات على طول الحدود الأوكرانية لتنفيذ غزو سريع وفوري، بما في ذلك إقامة خطوط إمداد مثل الوحدات الطبية والوقود يمكن أن يحافظ على صراع طويل الأمد، إذا اختارت موسكو الغزو.

  • GettyImages-1358113921.jpeg
    Credit: Pool / Pool

    8 ديسمبر 2021

    استبعد بايدن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا للدفاع عنها من الغزو الروسي بعد يوم من بيان عواقب مثل هذا التوغل خلال مكالمة هاتفية مع بوتين.

  • GettyImages-1238355204.jpeg
    Credit: SERGEY BOBOK / Contributor

    24 فبراير 2022

    دخلت القوات العسكرية الروسية أوكرانيا وبدأت هجومًا واسع النطاق عبر المطارات والمقار العسكرية والمدن الرئيسية والموانئ.