إليكم أبرز الأحداث التي شهدها العالم والشرق الأوسط في 2024

دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN)-- شهد عام 2024 العديد من الأحداث الكبرى حول العالم وكانت منطقة الشرق الأوسط في قلب تلك الأحداث، ونعرض لكم هنا مجموعة من أبرز الأحداث التي شكلت عام 2024 وبعضها يمتد تأثيره للأعوام المقبلة.