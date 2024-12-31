إليكم أبرز الأحداث التي شهدها العالم والشرق الأوسط في 2024

دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN)-- شهد عام 2024 العديد من الأحداث الكبرى حول العالم وكانت منطقة الشرق الأوسط في قلب تلك الأحداث، ونعرض لكم هنا مجموعة من أبرز الأحداث التي شكلت عام 2024 وبعضها يمتد تأثيره للأعوام المقبلة.

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    Credit: Handout / Handout

    12 يناير

    أمريكا وبريطانيا تشنان سلسلة من الغارات على مواقع للحوثيين باليمن إثر استهداف الجماعة اليمنية لسفن عسكرية وتجارية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

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    Credit: MAXIM ZMEYEV / Contributor

    16 فبراير

    السلطات الروسية تعلن وفاة أبرز المعارضين للنظام أليكسي نافالني، في محسبه، وسط اتهامات للنظام بالوقوف وراء موته.

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    Credit: NATALIA KOLESNIKOVA / Contributor

    17 مارس

    فلاديمير بوتين يفوز بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28%، في ولاية جديدة مدتها 6 سنوات، للرجل الذي يحكم روسيا منذ عام 2000.

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    Credit: Amir Levy / Stringer

    13 أبريل

    إيران تطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل، انتقاما لقصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

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    Credit: HOSSEIN BERIS / Contributor

    19 مايو

    إيران تعلن موت الرئيس إبراهيم رئيسي ومُرافقيه إثر تحطم مروحية تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

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    Credit: Handout / Handout

    30 مايو

    أُدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 34 تهمة في محاكمة رشوة، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها أي رئيس أمريكي بارتكاب جريمة.

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    Credit: FADEL SENNA / Contributor

    23 يونيو

    السعودية تعلن موت أكثر من 1300 شخص خلال موسم الحج وسط موجة من درجات الحرارة المرتفعة، وتشير إلى أن أغلبية الوفيات هم أشخاص لم يحصلوا على تصريح الحج.

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    Credit: Anna Moneymaker / Staff

    13 يوليو

    دونالد ترامب ينجو من محاولة اغتيال أثناء تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ومقتل توماس ماثيو كروكس منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة.

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    Credit: EVAN VUCCI / Contributor

    21 يوليو

    الرئيس الأمريكي جون بايدن يعلن انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة2024، لتنتهي مسيرته كرئيس لفترة واحدة.

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    Credit: - / Contributor

    31 يوليو

    اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إثر استهداف مقر إقامته خلال زيارته لطهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

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    Credit: ROMAN PILIPEY / Contributor

    11 أغسطس

    الجيش الأوكراني يتوغل داخل الأراضي الروسية في عملية عسكرية هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

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    Credit: - / Contributor

    17 سبتمبر

    مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف إثر انفجارات أجهزة اتصال (بيجر) يستخدمها عناصر وقياديُّون من حزب الله.

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    Credit: - / Stringer

    27 سبتمبر

    إسرائيل تشن سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت تسفر عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وعدد من قيادات الحزب.

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    Credit: MAHMUD HAMS / Contributor

    16 أكتوبر

    مقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار نتيجة اشتباك مع القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

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    Credit: John Moore / Staff

    5 نوفمبر

    فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، بحصوله على 312 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 226 لهاريس.

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    Credit: AAREF WATAD / Contributor

    27 نوفمبر

    فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام تبدأ عملية عسكرية ضد النظام تسيطر بها على عدد من المدن الرئيسية.

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    Credit: OMAR HAJ KADOUR / Contributor

    8 ديسمبر

    فصائل المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها على العاصمة دمشق وهروب بشار الأسد من سوريا لينتهي نظام حكمه الذي استمر 24 عاما وحكم آل الأسد الذي امتد لنحو 54 عاما.

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    Credit: MOHAMMED ABED / Contributor

    25 ديسمبر

    وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بالقطاع إلى 45361 والمصابين إلى 107803 إثر الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.