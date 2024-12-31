إليكم أبرز الأحداث التي شهدها العالم والشرق الأوسط في 2024
دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN)-- شهد عام 2024 العديد من الأحداث الكبرى حول العالم وكانت منطقة الشرق الأوسط في قلب تلك الأحداث، ونعرض لكم هنا مجموعة من أبرز الأحداث التي شكلت عام 2024 وبعضها يمتد تأثيره للأعوام المقبلة.
12 يناير
أمريكا وبريطانيا تشنان سلسلة من الغارات على مواقع للحوثيين باليمن إثر استهداف الجماعة اليمنية لسفن عسكرية وتجارية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
16 فبراير
السلطات الروسية تعلن وفاة أبرز المعارضين للنظام أليكسي نافالني، في محسبه، وسط اتهامات للنظام بالوقوف وراء موته.
17 مارس
فلاديمير بوتين يفوز بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28%، في ولاية جديدة مدتها 6 سنوات، للرجل الذي يحكم روسيا منذ عام 2000.
13 أبريل
إيران تطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل، انتقاما لقصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
19 مايو
إيران تعلن موت الرئيس إبراهيم رئيسي ومُرافقيه إثر تحطم مروحية تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.
30 مايو
أُدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 34 تهمة في محاكمة رشوة، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها أي رئيس أمريكي بارتكاب جريمة.
23 يونيو
السعودية تعلن موت أكثر من 1300 شخص خلال موسم الحج وسط موجة من درجات الحرارة المرتفعة، وتشير إلى أن أغلبية الوفيات هم أشخاص لم يحصلوا على تصريح الحج.
13 يوليو
دونالد ترامب ينجو من محاولة اغتيال أثناء تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ومقتل توماس ماثيو كروكس منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة.
21 يوليو
الرئيس الأمريكي جون بايدن يعلن انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة2024، لتنتهي مسيرته كرئيس لفترة واحدة.
31 يوليو
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إثر استهداف مقر إقامته خلال زيارته لطهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.
11 أغسطس
الجيش الأوكراني يتوغل داخل الأراضي الروسية في عملية عسكرية هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
17 سبتمبر
مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف إثر انفجارات أجهزة اتصال (بيجر) يستخدمها عناصر وقياديُّون من حزب الله.
27 سبتمبر
إسرائيل تشن سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت تسفر عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وعدد من قيادات الحزب.
16 أكتوبر
مقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار نتيجة اشتباك مع القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.
5 نوفمبر
فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، بحصوله على 312 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 226 لهاريس.
27 نوفمبر
فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام تبدأ عملية عسكرية ضد النظام تسيطر بها على عدد من المدن الرئيسية.
8 ديسمبر
فصائل المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها على العاصمة دمشق وهروب بشار الأسد من سوريا لينتهي نظام حكمه الذي استمر 24 عاما وحكم آل الأسد الذي امتد لنحو 54 عاما.
25 ديسمبر
وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بالقطاع إلى 45361 والمصابين إلى 107803 إثر الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.