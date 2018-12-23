تسونامي إندونيسيا.. انهيار أرضي تحت الماء بسبب نشاط بركاني

تقول السلطات الإندونيسية إن كارثة تسونامي المميتة ضربت حوالي الساعة الـ9 والنصف مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي، على جانبي مضيق سوندا ليصل امتداده إلى الجانب الشرقي من جزيرة سومطرة، والجانب الغربي من جزيرة جاوة. وتضيف السلطات إن السبب هو ما يعتقد أنه انهيار أرضي تحت سطح الماء ناجم عن النشاط البركاني، وليس زلزالًا ولكن السبب هو نشاط بركاني قادم من انفجار بركان آناك كاركاتو. تعتقد السلطات أن تسونامي كان أسوء بسبب اكتمال القمر ليلة السبت وبوجود المد المرتفع أيضاً.

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018