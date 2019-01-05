مجدداً.. مشادة كلامية بين مراسلة CNN وترامب خلال مؤتمر صحفي

دارت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومراسلة CNN، كايتان كولينز، بعد أن وجهت الأخيرة سؤالاً لترامب، حول إذا ما كان قد فشل في الوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية، ببناء جدار خرساني على الحدود مع المكسيك بتمويل من ذلك البلد، يأتي ذلك بعد مشادة مماثلة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018 دارت في البيت الأبيض إذ هاجم الرئيس الأمريكي، حينها مراسل شبكة CNN، جيم أكوستا، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

نشر ، 05 يناير / كانون الثاني 2019