استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" مع دخول العام الجديد

خرج نحو 25 ألف متظاهرا ممن يعرفون بـ“السترات الصفراء” مجددا ولأول مرة منذ حلول العام الجديد في حشود إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، حسبما قالت السلطات الفرنسية لـCNN، السبت. بدأ المتظاهرون المعروفون باسم “السترات الصفراء”، في شن حملة ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب البيئية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكنهم تحولوا منذ ذلك الحين إلى احتجاجات عامة ضد الرئيس ماكرون وحكومته. في نهاية الأسبوع الماضي كان هناك ما يقدر بنحو 32 ألف متظاهر، حسبما قالت السلطات الفرنسية لـCNN.

نشر ، 05 يناير / كانون الثاني 2019