إصابات في اشتباكات بين الشرطة والسترات الصفراء في باريس

خرج المحتجون الفرنسيون، المعروفون باسم أصحاب “السترات الصفراء”، للأسبوع الـ18 في العاصمة الفرنسية باريس. وخلال الاحتجاجات وقعت اشتباكات مع رجال الشرطة الفرنسية والذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. قال متحدث باسم الدفاع المدني في باريس لشبكة CNN إن 11 شخصاً من بينهم اثنان من رجال الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة في حريق أشعله متظاهرون في بنك تارنود. فيما اعتقلت الشرطة 109 أشخاص في الاشتباكات ومع استمرار الاحتجاجات فالعدد مرجح للارتفاع.

نشر ، 16 مارس / آذار 2019